Ce vendredi, Frenkie de Jong fera ses grands débuts avec le FC Barcelone. Recruté pour renforcer l'entrejeu catalan, le jeune milieu de terrain néerlandais de 22 ans a accordé un entretien au quotidien espagnol La Vanguardia. L'occasion pour l'ancien joueur de l'Ajax d'évoquer ses premières impressions depuis son arrivée en Catalogne cet été, ses axes de travail et ses ambitions.

" L'alchimie est vraiment bonne dans le vestiaire "

Après une saison 2018-2019 riche en émotions couronnée par un titre de champion des Pays-Bas et un parcours mémorable en Ligue des champions (éliminé en demi-finale par Tottenham), Frenkie de Jong se sait très attendu en Catalogne. Et le milieu de terrain sait parfaitement les domaines dans lesquels il doit encore travailler. "Je dois améliorer ma qualité de passe longue, le nombre de passes décisives, marquer plus de buts", énumère-t-il en pensant aux choses à parfaire tout en précisant qu'il ne s'agit pas de "la principale caractéristique" de son jeu.

Au sujet de son intégration dans le groupe catalan, De Jong assure par ailleurs que tout va pour le mieux. "La connexion avec l'équipe est très bonne. Mes coéquipiers m'aident beaucoup. L'alchimie est vraiment bonne dans le vestiaire, et c'est un bon début, souligne-t-il après un mois de travail aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Si j'apprends la langue rapidement, je pourrai encore mieux m'intégrer."

Vidéo - Barça - Valverde : "de Jong est un grand joueur, mais il y a de la concurrence au milieu" 00:33

" Je reconnais l'ADN Barça "

Car à l'aube de la nouvelle saison, l'international néerlandais se montre ambitieux sur tous les plans. "C'est normal qu'il y ait de la concurrence à Barcelone. Je n'ai pas peur de ça. Je le savais avant de venir et si j'avais eu peur, je n'aurais pas signé. Il y a beaucoup de très bons milieux de terrain et seuls trois d'entre nous peuvent jouer. Je vais essayer de faire en sorte de faire partie des élus", prévient-il sur ses ambitions à court terme à titre individuel. Puis de poursuivre. "Je crois qu'il y a une bonne harmonie entre les joueurs, sans distinction. Je reconnais l'ADN Barça parce qu'il est clair qu'il y a une certaine similitude avec la façon dont on jouait à l'Ajax. J'aime ce style bien entendu et j'espère qu'on pourra le démontrer aux supporters", affirme-t-il, déterminé à l'idée de montrer une nouvelle fois à l'Espagne et à l'Europe l'étendue de ses qualités.

Pour quel objectif ? "Gagner des titres bien sûr. Mais quand tu joues au Barça ou à l'Ajax, tu as besoin de bien jouer. A la manière de Cruyff, parce que ça fait partie intégrante du club".