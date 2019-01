Liga - Historique : Lionel Messi inscrit son 400e but en championnat d'Espagne face à Eibar

Ne comptez pas sur Lionel Messi pour rester dans le rationnel. Dimanche, face à Eibar, l'Argentin est devenu le premier joueur de l'histoire de la Liga à atteindre le cap des 400 buts devant son public du Camp Nou.

Auteur d'une frappe croisée imparable face à la cage du club basque à la 53e minute, le joueur de Rosario a définitivement quitté la galaxie des 300 buts où seul Cristiano Ronaldo et ses 311 buts pouvait s'asseoir. Messi a inscrit ses 400 buts en 434 buts, soit un ratio de 0,92 but par match. C'est stratosphérique.

Le Camp Nou, terre de records

Ce record intervient un peu plus de cinq ans après sa prise de pouvoir au classement des meilleurs buteurs de la Liga. Auteur d'un triplé face au Séville FC, le 22 novembre 2014, le capitaine du FC Barcelone avait marqué ses 251e, 252 et 253e buts en championnat et dépassé le record du mythique Telmo Zarra, auteur de 251 buts en 278 apparitions entre 1940 et 1955.

L'histoire retiendra que c'est sur la pelouse du Camp Nou, chez lui, que Messi a écrit l'histoire.