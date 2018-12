Liga : L'Atlético domine l'Espanyol grâce à Antoine Griezmann (1-0) et met le Barça sous pression

L’Atlético tient à son image ! Les Colchoneros se sont imposés sur le plus petit des score (1-0) face à l’Espanyol Barcelone grâce à un penalty d’Antoine Griezmann, son 200e but en carrière. Les hommes de Diego Simeone ont peu joué en première période et encore moins après l’ouverture du score mais reviennent provisoirement à hauteur du Barça en tête de la Liga en enchaînant un 13e match d'affilée sans défaite. Les Pericos (12e) quant à eux subissent une sixième défaite de rang en championnat.

