Liga : Le Barça s'impose 3-1 contre Leganés et reprend cinq points d'avance en tête

Le FC Barcelone reprend ses distances. Vainqueur de Leganés ce dimanche (3-1), le leader de la Liga compte de nouveau cinq points d’avance sur son dauphin, l’Atlético Madrid. Etincelant en première période, Ousmane Dembélé a ouvert le score (32e) avant de sortir sur blessure (69e). Luis Suarez (71e) et Lionel Messi (92e) ont permis aux Catalans de se détacher au tableau d’affichage, alors que Martin Braithwaite avait égalisé pour les Legionarios (57e).

Jeudi, Ousmane Dembélé s’était distingué en inscrivant un doublé en Coupe du Roi face à Levante (3-0). L’ancien Rennais a poursuivi sur sa lancée ce dimanche. Percées incisives, gestes techniques bien sentis, transmissions précises… L’ailier français était omniprésent. Et, comme une évidence, c’est grâce à lui que le FC Barcelone a trouvé la faille dans la défense de Leganés. Peu après la demi-heure le champion du monde a trompé Ivan Cuellar d’une reprise du plat du pied imparable (32e).

Dembélé blessé, Messi remet le Barça sur la bonne voie

Nettement dominateurs, les Blaugranas donnaient l’impression de maîtriser leur sujet. Les Legionarios n’ont cependant eu besoin que d’une occasion pour recoller. Alerté par Youssef En-Nesyri, Martin Braithwaite a surgi dans les six mètres et a battu Marc-André ter Stegen de près (57e). Les Barcelonais se sont alors mis à déjouer pendant quelques minutes et Dembélé, qui s’est tordu la cheville gauche en tombant, a été contraint de céder sa place à Malcom (69e). Le doute n’a néanmoins pas eu le temps de s’immiscer dans l’esprit des joueurs d’Ernesto Valverde.

Dembelé blessé face à LeganésGetty Images

Entré peu après l’heure de jeu (64e), Lionel Messi a rapidement remis le Barça sur de bons rails. Le quintuple Ballon d’Or a d’abord obligé Cuellar à se détendre pour détourner une superbe frappe. En buteur opportuniste, Luis Suarez a bien suivi et a poussé le ballon au fond des filets (71e). Et dans le temps additionnel, “la Pulga” a habilement combiné avec Jordi Alba avant d’ajuster le portier adverse du droit (92e). L'Argentin et ses coéquipiers s'adjugent une septième victoire de rang en championnat (3-1)... et maintiennent donc l'Atlético Madrid à distance.