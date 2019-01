LIGA - Le Real Madrid s'impose face au FC Séville (2-0) et remonte sur le podium

Le Real Madrid a su répondre présent, et avec la manière. Ce samedi, les hommes de Santiago Solari ont très logiquement battu le FC Séville, à Santiago Bernabeu (2-0), grâce à des buts, en toute fin de rencontre, de Casemiro puis de Luka Modric. Grâce à ce précieux succès comptant pour la 20e journée du championnat, les Madrilènes doublent les Sévillans au classement. Désormais troisième, le Real se rapproche provisoirement à deux points de l'Atlético Madrid, dauphin du FC Barcelone.

Après un début d'année 2019 en demi-teinte (2 victoires, 1 nul et 2 défaites, toutes compétitions confondues), le Real Madrid rencontrait un adversaire en grande forme. Contre le FC Séville, les Madrilènes s'attendaient à subir un vrai test, face à une formation troisième avant le coup d'envoi. Devant leur public, les partenaires de Sergio Ramos ont fait le spectacle, annihilant presque totalement toute velléité offensive adverse.

Un FC Séville inexistant

D'entrée, Tomas Vaclik a été mis à mal, comme sur cette première frappe du droit de Vinicius Junior (6e), puis sur la tête de Karim Benzema (7e). En face, André Silva a cadré la seule tentative des siens de la rencontre, mais sa tête n'a pas trompé la vigilance de Thibaut Courtois (25e). La demi-heure de jeu passée, le Real Madrid a repris sa marche en avant. Karim Benzema, d'une frappe du droit (36e) puis Vinicius Junior, d'une tentative lointaine (45e+1), n'ont pas su trouver la faille.

Le FC Séville, plutôt séduisant depuis le début de saison, a, cette fois, été inexistant ou presque. Pour preuve, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, en grande souffrance et sorti à 20 minutes du terme, n'ont frappé aucune fois entre la 25e et la 66e minute de jeu. Les hommes de Pablo Machin ont été battus dans la majeure partie des compartiments du jeu, comme sur le nombre de tirs (22-4). Alors que le Real Madrid a continué à pousser, Dani Ceballos a trouvé la barre transversale (67e).

Finalement, l'ouverture du score est intervenue à la 78e minute de jeu, grâce à Casemiro, auteur d'une sublime frappe lointaine du droit dans la lucarne. Le Real s'est ensuite contenté de gérer face à un adversaire qui avait baissé les bras depuis longtemps. En fin de rencontre, Luka Modric a doublé la mise, du droit (90e+1), après son but de la semaine dernière. Alors qu'il restait sur trois victoires lors de ses six derniers matchs à domicile, le Real Madrid a su se ressaisir. Avec ce visage séduisant, les hommes de Santiago Solari semblent être donc repartis sur de bonnes bases, pour le plus grand bonheur de ses supporters venus en nombre.