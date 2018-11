Liga - Real Madrid : Raphaël Varane absent du déplacement au Celta Vigo

Le défenseur français Raphaël Varane, qui a repris samedi l'entraînement collectif avec le Real Madrid, a été jugé trop court pour rejouer et n'a pas été inclus dans le groupe pour affronter dimanche le Celta Vigo en Championnat d'Espagne, a annoncé le club merengue.

L'international français (25 ans, 53 sélections) ne figure pas dans le groupe de 19 joueurs convoqués par l'entraîneur madrilène Santiago Solari pour cette rencontre de la 12e journée de Liga.

Varane sera à Clairefontaine lundi

Varane, qui souffrait d'une blessure musculaire aux adducteurs de la cuisse droite, a recommencé à courir lundi, deux semaines après sa blessure contractée subie dans le clasico de Liga à Barcelone (5-1). Il a pris part normalement à la séance d'entraînement collective de samedi, au même titre que le latéral brésilien Marcelo.

Et le sélectionneur Didier Deschamps, confronté à une série de blessures en défense, a choisi d'appeler Varane pour les matches face aux Pays-Bas et l'Uruguay les 16 et 20 novembre, se montrant rassurant au sujet de la convalescence du défenseur central.