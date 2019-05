Le Barça termine sa saison de Liga sur un petit nul. Secoué sur la pelouse d'Eibar lors de cette 38e journée, le champion d'Espagne a tout de même encore pu compter sur l'inévitable Lionel Messi pour éviter la fausse note (2-2). Après l'ouverture du score des Basques, la Pulga a signé un doublé en deux minutes seulement et finit avec 36 buts marqués en championnat. De quoi espérer remporter le Soulier d'or européen.

Privés de Ter Stegen, Suarez, Dembélé ou Arthur, les Blaugrana ont clairement manqué de répondant face à des adversaires bien décidés à offrir un joli dernier match à leurs supporters. Alignés en attaque, Sergi Roberto et Malcom se sont révélés peu inspirés et même impuissants. Piqué, lui, était bien titulaire en défense centrale mais a perdu un ballon bouillant dans sa surface et Cucurella, prêté par le Barça, a pu tromper Cillessen (1-0, 20e).

Messi encore Pichichi

Face à tant de maladresse de la part des Catalans, la star Leo Messi a forcément dû hausser le ton et prendre les choses en mains comme si souvent cette saison. L'Argentin a égalisé d'un petit tir en angle fermé après une belle passe de Vidal (1-1, 31e). Il a même doublé la mise dans la foulée en partant seul en contre plein axe depuis son camp avant de conclure d'un subtil piqué (1-2, 32e).

Si De Blasis a signé une superbe volée juste avant la pause pour lober Cillessen et remettre les deux équipes à égalité (2-2, 45e), le score n'a plus évolué dans ce match ouvert et disputé jusqu'au bout. Messi boucle sa saison sur un doublé comme il l'avait débuté face à Alaves en août dernier. Il remporte surtout un sixième titre de Pichichi, le troisième de suite. Il file aussi vers un troisième Soulier d'or de rang à moins que Kylian Mbappé ne claque au moins quatre buts lors du dernier match du PSG.