Luis Suarez et Lionel Messi ont éteint Eibar (3-0)

Une première période nonchalante, une deuxième beaucoup plus convaincante : voilà comment pourrait se résumer la victoire nette et sans bavure du FC Barcelone face à Eibar, la sixième de suite en Liga, dimanche soir, lors de la 19e journée. Battus cette semaine en Coupe du Roi par Levante, les Blaugrana s'en sont remis au petit trot face au club basque. Ils ont pu compter sur un doublé de Luis Suarez et le 400ème but de Lionel Messi en championnat pour reprendre cinq points d'avance sur l'Atlético Madrid, vainqueur quelques heures plus tôt face à… Levante.

Tombé face à Levante dans la semaine, le FC Barcelone n'a pas tardé à réagir. Et la physionomie de la réception d'Eibar a rappelé l'immense marge de manœuvre des Catalans dans le championnat espagnol. En effet, pendant 90 minutes, les hommes d'Ernesto Valverde ont donné l'impression de pouvoir accélérer quand et comme ils le souhaitaient. C'est d'ailleurs un double une-deux entre Philippe Coutinho - qui n'avait plus été titularisé depuis début décembre - et Luis Suarez qui a été à l'origine de l'ouverture du score de l'attaquant uruguayen sur la première frappe cadrée du Barça (1-0, 19e). Jusqu'à cette action, Lionel Messi et ses coéquipiers ne s'étaient pas montrés très dangereux.

Messi atteint le cap des 400 buts

Il a même fallu attendre la deuxième période pour voir le FC Barcelone enterrer le suspense une bonne fois pour toutes. Effectivement, six minutes ont permis à Lionel Messi, transparent avant la pause, de devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 400 buts en Liga (2-0, 53e) et à Suarez de s'offrir un doublé suite à une touche rapidement jouée par Sergi Roberto (3-0, 59e). Auparavant, l'Uruguayen avait buté sur le gardien adverse malgré un centre parfait de Jordi Alba (56e).

En face, les Basques ont fait ce qu'ils ont pu mais, hormis une tête non cadrée de Sergi Enrich qui aurait échappé à Marc-André ter Stegen (28e), les Barcelonais n'ont pas été très inquiétés.

A la faveur de cette énième balade en Liga, le FC Barcelone répond à la victoire de l'Atlético Madrid et retrouve son matelas de cinq points d'avance sur les Colchoneros. Le tout sans avoir besoin d'être à 100 %... C'est dire la manière avec laquelle le champion en titre poursuit pour le moment son règne en Espagne.