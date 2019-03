Certaines réactions suffisent à vous définir la place d'un champion. Auteur d'un nouveau récital dimanche soir face au Bétis Séville (4-1), Lionel Messi a provoqué une standing ovation de la part des supporters andalous. La scène a lieu après le troisième but de la Pulga, un sublime lob en première intention inscrit de l'entrée de la surface de réparation. Alors que l'Argentin célèbre son but avec ses partenaires, le stade Benito Villamarin se lève comme un seul homme pour applaudir et chanter le nom de son bourreau et de son héros du soir.

" On ne pouvait pas perdre aujourd'hui "

Une ambiance à laquelle le quintuple Ballon d'Or n'avait jamais assisté de son propre aveu : "Jamais un public adverse ne m'avait ovationné ainsi, a-t-il concédé à l'issue de la rencontre. Je leur en suis très reconnaissant, cela ne m'était jamais arrivé. A chaque fois qu'on vient dans ce stade, on est très bien traité, peu importe qu'on soit rivaux", a-t-il poursuivi.

Auteur de son quatrième triplé de la saison, le 51e de sa carrière, Lionel Messi a permis au FC Barcelone de prendre dix points d'avance sur l'Atlético Madrid, tombé la veille face à l'Athletic Bilbao (0-2). Une victoire capitale dans la course au titre ? "C'est une victoire très importante. Les buts sont importants car ils nous permettent d’ajouter trois points et nous avons profité d’une très bonne opportunité, après le résultat de l'Atlético Madrid. On ne pouvait pas perdre aujourd'hui", a-t-il fait remarquer, alors qu'il ne reste que dix matches à disputer. Et de poursuivre : "Cela dépend de nous, rien n'est fait. On a vu pire, mais il y a toujours ces points à prendre et il nous reste des matches à jouer." Avec de telles prestations, nul doute qu'ils ne seront pas si difficiles à glaner.