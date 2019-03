Real Madrid : L'agent de Bale s'en prends aux supporters : "Ils devraient avoir honte"

Les temps sont durs pour Gareth Bale au Real Madrid. Après la deuxième défaite en quatre jours des Merengue lors du Clasico face au FC Barcelone (0-1) samedi en Liga au Santiago Bernabéu, l'attaquant gallois a été la cible de vives critiques de la part des supporters du club madrilène lorsqu'il a été remplacé par Marco Asensio à l'heure de jeu (0-1, 61e). En exclusivité pour Sky Sports, son agent, Jonathan Barnett, a réagi à celles-ci.

" Ces fans devraient lui baiser les pieds "

"Cette génération de fans de Real parlera des buts de Gareth dans les années à venir. Franchement, ils devraient avoir honte. Gareth mérite le plus grand respect. La façon dont les fans du Real ont traité Gareth n’est rien de moins qu’une honte, a-t-il déclaré.

"En six ans de présence en Espagne, il a tout gagné. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ces fans devraient lui baiser les pieds", a-t-il poursuivi.

Gareth Bale Getty Images

La semaine dernière, le joueur de 29 ans, vainqueur de quatre Ligue des champions et auteur de 211 buts sous les couleurs du Real Madrid, avait défrayé la chronique après avoir refusé de célébrer son but vainqueur à Levante, évitant notamment les félicitations de Lucas Vazquez. Samedi dernier, face au Barça, Gareth Bale n'a touché que 20 ballons avant d'être remplacé.

" Il veut rester au Real "

Alors que le Real Madrid a subi une troisième défaite consécutive à domicile pour la première fois depuis 2004, la presse espagnole n'a pas plaidé la cause du gallois, affirmant que l'attaquant avait une "attitude honteuse" soulignant son "impertinence" et son "arrogance".

Par ailleurs, le joueur aurait eu du mal à apprendre l’espagnol et à se faire aimer de ses coéquipiers. "Malgré ce que dit la presse espagnole, il est heureux, il parle un espagnol raisonnable et il n’y a aucun problème entre lui et les autres joueurs du Real, affirme de son côté l'agent de Bale. Les gens qui écrivent ces choses ne savent rien de lui.

Enfin, Barnett a coupé court a toute velléité de départ annoncé à propos de son joueur. "Il n'y a pas eu une seule discussion sur le départ de Gareth de Madrid. Il ne s'en va pas cet été. Malgré ce qui a été rapporté, il est content, il veut rester au Real et le club le veut", a-t-il clamé.