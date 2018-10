Sans Messi et Ronaldo, le joyau de Liga n'a pas le même impact

Javier Tebas n'a pas dû apprécier la nouvelle. Et cette fois, le PSG n'y est pour rien. Le forfait de Lionel Messi pour le Clasico de dimanche a été un petit coup rude pour la Ligue espagnole et son président. Messi blessé et Ronaldo parti à la Juventus durant l'été, le "joyau de la Liga" comme l'appelle Tebas se disputera sans les deux stars planétaires. Une première depuis 2007. Cette nouvelle donne n'a rien d'anodine. Pour le football espagnol, c'est même une petite catastrophe.

Le Clasico n'est pas un match comme un autre. Jusque-là, on ne vous apprend rien. Mais il faut bien mesurer son impact économique et marketing. Au fil des années, les rendez-vous entre les deux mastodontes ibériques sont devenus la meilleure publicité possible pour la Liga. "C'est un match de dimension mondiale, que regardent des centaines de milliers de personnes, comme la finale de la Coupe du monde", s'était réjoui Florentino Pérez en 2016. "C'est quelque chose qui dépasse toute imagination." Avec près de 600 millions de téléspectateurs dans le monde, la Liga se targuait d'ailleurs l'année dernière d'offrir à ses fans le match de clubs le plus regardé au monde.

Vidéo - Depuis le dernier clasico sans Messi ni Ronaldo, le foot a bien changé... 01:25

Depuis 10 ans, la stratégie s'appuyait sur Ronaldo et Messi

Plusieurs raisons expliquent cette "réussite" hors-norme : l'ancienneté de la confrontation, la rivalité entre les deux équipes, le palmarès des deux clubs, le spectacle proposé et bien sûr les personnalités sur le terrain. D'Alfredo Di Stéfano à Johan Cruyff en passant par Luis Figo ou encore Ronaldinho, des stars ont écrit l'histoire de ces matches. Et même sur les bancs, il y a régulièrement eu de quoi se régaler, avec comme point d'orgue l'opposition entre Pep Guardiola et José Mourinho. Mais depuis 10 ans, le duel Cristiano Ronaldo - Lionel Messi s'était imposé comme la pierre angulaire de ces chocs.

Pendant une décennie, la Liga a pu bénéficier de l'aura des deux champions. De leur dimension médiatique. De leur popularité. De leurs performances sportives hors du commun. Ou encore de leur rivalité historique pour le Ballon d'or. Une chance unique. Le championnat espagnol a surfé dessus. Et a construit sa stratégie marketing en s'appuyant sur ces deux hommes d'exception. Pour renégocier les droits TV ou conquérir de nouveaux marchés, les affiches entre les deux stars ont été un vrai plus pour la Liga. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le Clasico avait été décalé à 13 heures la saison passée à l'aller pour permettre au public asiatique de s'en délecter.

Le départ de Cristiano Ronaldo a déjà obligé la Liga à se réinventer un peu. La communication autour du Clasico a forcément évolué. Et avec le forfait de Messi, cela n'arrange rien pour ce choc de ce weekend. On est loin du temps où Ronaldo, Messi, Neymar, Iniesta ou encore Zidane se donnaient rendez-vous, comme en décembre 2016. La locomotive de la Liga risque de voir ses audiences baisser. Surtout que le Real Madrid vit des heures compliquées en ce début de saison. Mais le vrai coup dur est bien l'absence des deux stars planétaires. Le championnat espagnol va devoir faire avec cette nouvelle donne.