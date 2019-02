Un triplé et une passe décisive : Messi offre la victoire au Barça au FC Séville (2-4)

Ce n'était pas un grand Barça. Mais il y avait un très grand Messi. Le FC Séville en a fait les frais ce samedi, lors de la 25ème journée de la Liga. Les Andalous ont mené deux fois au score. Mais cela n'a pas suffi. Car le prodige argentin a encore frappé. Avec un triplé, dont deux buts splendides, et une passe décisive pour Suarez. Un succès important, face à un prétendant à l'Europe, qui permet aux Blaugrana (57 points) de compter provisoirement dix longueurs d'avance sur son dauphin, l'Atlético (47 points). De bon augure avant de défier le Real Madrid ce mercredi, en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Les joueurs de Pablo Machin ont pourtant bien maitrisé les débats au cours de la première période. Emmenés par un très bon Ben Yedder, ils ont marqué deux fois. D'abord, sur un contre consécutif à une perte de balle de Messi, l'ancien Toulousain a parfaitement servi Jesus Navas dont la frappe croisée a fait mouche (1-0, 22e). Ensuite, grâce à un nouveau tir croisé dans la surface, de Mercado qui a profité d'un bon service de Sarabia (2-1, 42e).

50ème triplé en carrière pour Messi

Mais cela n'a pas suffi. Car les Andalous ont ensuite arrêté de jouer. Se contentant de boucher les trous pour museler un Barça très peu inspiré. C'était sans compter sans Lionel Messi qui leur a fait la misère. Il s'est offert le 50ème triplé de sa carrière professionnelle. Grâce à une reprise de volée dans la lucarne (1-1, 26e), une frappe du droit à l'entrée de la surface dans l'autre lucarne (2-2, 67e) et un petit ballon piqué astucieux devant Vaclik (2-3, 85e).

Et pour finir en beauté, le génie argentin a aussi délivré une merveille de passe dans la profondeur pour le but libérateur de Suarez (2-4, 90e+3). Rien que ça. Décisif et altruiste, Messi a envoyé un signal fort à quatre jours d'aborder le premier des deux rendez-vous prévus face au Real Madrid dans la semaine à venir. L'un en Coupe du Roi, mercredi, l'autre en championnat samedi prochain. Le Clasico est bien lancé.