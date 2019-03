VIDEO - Coup de coude (volontaire ?), tête contre tête : le duel brûlant entre Messi et Ramos

C’est d’ores et déjà le temps fort de cette première période à Bernabeu. Et l’objet d’une polémique XXL à venir de l’autre côté des Pyrénées. Ce samedi, juste avant la mi-temps d’un Clasico animé, Lionel Messi est resté quelques minutes au sol. La raison ? Un coup de coude administré par Sergio Ramos au moment de ressortir le ballon sur une attaque barcelonaise. Le geste est-il volontaire ? On vous laisse juge.

Il n’empêche, en se relevant, Messi, la bouche en sang, est allé dire ses quatre vérités à Ramos. Les deux hommes ont même terminé la séquence en tête contre tête. Sans qu’aucun carton ne soit sorti par l’arbitre.