Emportés par la fougue. Leader de Liga, le Barça, qui restait sur sept victoires toutes compétitions confondues, avait peu à craindre d’un déplacement à Levante, 10e au classement. La première période a confirmé cette idée, les locaux n’ayant quasiment pas inquiété Ter Stegen. Les Catalans, eux, ont été tout sauf flamboyant, débloquant le match sur un penalty de Messi (41e). Et les Blaugranas ont été punis de leur manque d’intensité, prenant l’eau de toute part en l’espace de 8 minutes.

Campaña a profité d’un mauvais dégagement de Piqué pour égaliser (61e). Puis Mayoral, d’une frappe puissante aux 18 mètres, a plongé Barcelone dans le doute (63e). Un doute qui s’est transformé en panique après le but de Radoja, d’une reprise de volée suite à un coup franc mal repoussé (68e). Trop tendre pour revenir dans le match, le Barça s’incline 3-1 et laisse une chance au Real Madrid, qui reçoit le Betis Séville à 21h, de prendre la tête du championnat.

Six minutes de folie

Les maux de tête vont revenir de plus belle pour Ernesto Valverde, dont l’équipe commençait à peine à faire taire les interrogations sur son début de saison en demi-teinte. Ses joueurs sont lentement montés en puissance, à l’image de leur capitaine Leo Messi, qui a parfaitement lancé Griezmann avant que le Français ne bute sur Fernandez (36e). Les deux hommes ont montré une belle complicité (43e), l’Argentin se voyant refuser logiquement un but après une remise du Français dans la course (71e). Mais les deux hommes, orphelins de Luis Suarez, sorti sur blessure (41e), ont manqué de réalisme.

Levante, en revanche, a épuisé son stock en un temps éclair. Après l’égalisation de Campaña (61e), Mayoral a profité d’un mauvais placement de Piqué et Lenglet pour décocher une flèche dans les buts de Ter Stegen (63e). Les deux défenseurs, frustrés, ont écopé d’un carton jaune coup sur coup. La faute de Lenglet a même offert un coup franc intéressant à Levante. Le renvoi de la tête de Piqué a permis la volée de Radoja. Ter Stegen, masqué par Busquets qui a dévié la trajectoire du ballon, n’a pu que constater les dégâts (68e). Malgré une timide réponse d’Ansu Fati, servi par Messi (90e+2), le Barça est passé proche de la correction, Mayoral manquant le cadre seul face à Ter Stegen (90e+3). Un quatrième but pas nécessaire pour les Catalans, qui vont déjà voir la pression s’accroître de par le résultat et la manière à Levante.