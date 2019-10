La GSM a régalé. Grâce notamment à son trio offensif composé d’Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi, le FC Barcelone est allé l’emporter ce samedi sur la pelouse d’Eibar (0-3), dans le cadre de la 9e journée de Liga. Il a pourtant fallu du temps aux Catalans pour prendre la mesure de leurs adversaires. Car malgré l’ouverture du score de Griezmann (13e), sur le seul tir cadré barcelonais de la première période, la différence n'a été faite qu'au milieu du second acte, lorsque les automatismes de cette fameuse GSM ont enfin permis à Lionel Messi (58e) et Luis Suarez (66e) d’offrir un succès relativement aisé en terre basque. Cette quatrième victoire de rang en Liga permet au Barça d’occuper provisoirement la tête du classement.

