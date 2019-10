Heureusement qu’un match dure 90 minutes. Car au sortir d’une première période fade et sans étincelle, on aurait pu dire beaucoup de l’absence de relation entre Antoine Griezmann et le duo Lionel Messi-Luis Suarez. Il n’y avait qu’à voir l’attitude du Français, rarement servi malgré de multiples appels, pour s’en convaincre. Mais, en l’espace d’une période, la deuxième donc, le duo s’est transformé en trio. Et la GSM a délivré son premier numéro. Prometteur à défaut d’être tout à fait au point.

Griezmann d’abord. Messi ensuite. Suarez enfin. Voilà le bilan statistique pur du trio sur la pelouse d’Eibar qui a souvent causé du tort aux Blaugrana par le passé. Mais c’est bien le premier qui avait le plus à prouver. Encore et toujours.

Ce samedi lors de la 9e journée, il aura longtemps été ignoré sur certaines séquences ou mal servi par ses compères. Avant de finalement faire parler toute sa classe sur un décalage aussi simple que délicieux. Face à un tel cadeau, Messi ne s’est pas fait prier pour faire le break et accoucher du premier bijou collectif du trio (2-0, 58e). Grizou ne s’est pas arrêté en si bon chemin en lançant d’une passe chirurgicale Messi vers le troisième but, signé Suarez (0-3, 66e). En bref, une affaire qui roule.

" Il y a des jours meilleurs que d’autres… "

Au micro de Movistar, Antoine Griezmann ne pouvait que se satisfaire d’un match plein sur le plan individuel mais surtout - et enfin - sur le plan collectif. "Il y a des jours meilleurs que d’autres, a-t-il souri en référence aux débuts plus timorés du trio. Je viens juste d’arriver et il faut que je m’habitue. Je dois mieux les comprendre et ça se fera avec des minutes et des matches en plus".

Ernesto Valverde a adhéré au même discours après coup. "Ils ont marqué chacun un but, ils se sont bien trouvés, a commenté l’entraîneur barcelonais. Les nouveaux cherchent leur place et essayent de s’intégrer. C’est juste une question de temps pour qu’ils s’entendent encore mieux". Le tout avant de philosopher : "Au final, les grands joueurs savent toujours se trouver et deviner où ira celui qui est démarqué et où ira le ballon". Ce samedi, le ballon a été au fond. Trois fois. Grâce à trois hommes qui ne demandent rien d’autre que de continuer de s’appréhender.