LIGA – Avant d’affronter l’Athletic Bilbao ce mardi, Antoine Griezmann, remplaçant lors du dernier match du Barça, reste sur une série statistiques peu glorieuse. Le Français n’a ainsi plus marqué depuis six matches en championnat.

Dans le monde d’après, Antoine Griezmann retrouve des stats d’avant. Mais pas forcément celles qu’il avait envisagées. Remplaçant au profit de Martin Braithwaite face à Séville (0-0), le Français n’a pas eu le temps d’aider le Barça à faire mieux qu’un petit nul. En onze minutes, c’est compliqué. Mais cela ajoute de l’eau au moulin de ses détracteurs.

Car cela fait désormais six matches consécutifs que le numéro 17 catalan n’a pas trouvé le chemin des filets. Son dernier but remonte à une rencontre contre Getafe en février dernier (2-1). Depuis, il est resté stérile face à Eibar, au Real Madrid, à la Real Sociedad, Majorque, Leganés et donc Séville. Une telle série n’est pas inédite mais remonte à une autre époque, au début de saison 2016-2017.

Entre octobre et janvier, le Français avait ainsi enchaîné 9 matches sans marquer avec l’Atlético Madrid. Le contrecoup d’un Euro magnifique avait alors été avancé comme explication rationnelle. Cette fois-ci, il faut chercher ailleurs…

