Dans un derby animé entre les deux meilleures défenses de Liga, le Real Madrid est allé chercher un précieux succès face à l'Atlético (1-0). Les Colchoneros n'ont pas manqué d'allant en première période, mais leur baisse de rythme après la pause a contrasté avec la domination de la Maison Blanche, guidée par ses tricolores Ferland Mendy et Karim Benzema. L'attaquant français, auteur de son 13e but en championnat, n'est qu'à une unité de Lionel Messi au sommet du classement des buteurs.

Les Merengues ont certes privé leurs rivaux de ballon après un quart d'heure de jeu, mais les hommes de Simeone sont vite montés en puissance après leur premier tir du match. Vitolo a buté sur Courtois (18e) et Saúl a manqué le cadre (19e). Le poteau trouvé par Correa (24e) a conclu un gros avertissement pour les locaux, qui sont rentrés au vestiaire la tête pleine de doutes.

Real Madrid AtléticoGetty Images

Oblak vigilant

Zidane a alors procédé à un double changement, sortant Kroos et Isco pour l'entrée de Vázquez et Vinícius. Ce dernier a été à l'origine de l'unique but du match, lançant Mendy dans le dos de Lemar, dont l'entrée en jeu fut peu glorieuse. Le latéral français a servi son compatriote, Karim Benzema, sur un plateau pour récompenser le réveil merengue (56e, 1-0). Dès lors, l'Atlético, qui n'a tiré qu'une fois (sans cadrer) en seconde période, n'a plus existé.

Jan Oblak est resté vigilant pour éviter un score plus lourd, repoussant la belle tentative de Valverde (47e) et les frappes enroulées de Vinícius (64e, 81e). Valverde a justement frustré l'Atlético de par son activité et son engagement, au point de faire monter la tension et pleuvoir les cartons. Rien qui puisse déstabiliser le Real, qui n'avait plus remporté le derby à domicile en Liga depuis décembre 2012. En attendant le déplacement de Levante chez le Barça dimanche (21h), les Merengues comptent 6 points d'avance sur leur dauphin catalan, et 13 sur leur ennemi madrilène, classé cinquième.