L'Atlético Madrid a été renversant ! Au stade Metropolitano, les Colchoneros ont été cueillis à froid par Eibar avec deux buts précoces signés Charles (7e) et Anaitz Arbilla (19e). Mais l'attaquant madrilène Diego Costa a sonné la révolte, délivrant une passe décisive à Joao Felix pour le premier but du joyau portugais en Liga (27e). Et en seconde période, les entrants Vitolo (52e) et Thomas Partey, tout au bout du suspense (90e+1) ont permis au club madrilène d'arracher la victoire (3-2).

Avec ce troisième succès en trois matches, l'Atlético est la seule équipe à avoir réussi un carton plein cette saison en Liga. L'équipe de Diego Simeone s'installe à la première place devant l'Athletic Bilbao (2e, 7 pts) et Séville (3e, 7 pts), avec cinq longueurs d'avance sur le FC Barcelone (4 pts), freiné samedi sur le terrain du promu Osasuna, à Pampelune (2-2).

Tout n'est pas parfait dans le jeu de ce nouvel Atlético, rebâti à l'intersaison après les départs de plusieurs cadres (Griezmann, Godin...) et les arrivées de nouveaux comme le Portugais Joao Felix. Mais les Colchoneros gardent l'ADN batailleur insufflé par Simeone, même lorsque les circonstances sont contraires, comme dimanche.

Diego Costa en déménageur

Dès la septième minute, l'Atlético s'est retrouvé mené lorsque Brésilien Charles a marqué d'une tête piquée à bout portant (7e). Puis Arbilla a doublé la mise d'une frappe puissante déviée par le défenseur José Maria Gimenez (19e). A contre-emploi, la formation madrilène a été contrainte de réagir. Et pour cela, elle a pu compter sur l'avant-centre hispano-brésilien Diego Costa.

Ce dernier, mis en concurrence par l'arrivée d'Alvaro Morata, a profité de la blessure de ce dernier pour se mettre en évidence, dans son habituel style de déménageur : il a pris l'espace, résisté à un défenseur et décalé Joao Felix, qui a marqué d'un plat du pied (27e) son tout premier but au stade Metropolitano.Et Costa aurait pu marquer à son tour mais ses deux buts, au bout de déboulés tout en puissance (58e, 82e), ont été annulés pour hors-jeu après recours à l'arbitrage vidéo (VAR).

Diego Costa (Atlético Madrid)Eurosport

Quoi qu'il en soit, l'Atlético a réussi à égaliser sur un joli but de l'ailier espagnol Vitolo, entré en jeu à la pause et buteur d'un subtil extérieur du pied (52e). De quoi marquer des points en vue d'un place de titulaire pour le moment occupée par le Français Thomas Lemar, trop court sur un centre de Vitolo (70e) et qui ne s'est signalé que par une volée contrée (65e) avant de sortir à la 77e minute.

Au final, le but de la victoire est arrivé dans le temps additionnel, lorsque Thomas s'est jeté de manière peu académique pour devancer le gardien. Ce n'était pas très esthétique, mais diablement efficace... un peu comme cet Atlético leader de la Liga.