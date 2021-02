"Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de son avenir et c'est lui", a déclaré Ronald Koeman samedi à propos de l'Argentin, à la veille du déplacement du Barça à Séville en Liga. "J'aimerais qu'il reste encore de nombreuses années et j'essaie de faire en sorte qu'il soit heureux, comme il l'est en ce moment. Leo rend l'équipe meilleure et nous avons besoin de lui. Il améliore le moral et l'énergie de l'équipe, mais son avenir est entre ses mains". Messi, qui avait exprimé son envie de quitter le Barça en août avant de faire machine arrière, est libre de quitter son club de toujours au mois de juin. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont sur les rangs pour tenter de faire signer le sextuple Ballon d'Or.