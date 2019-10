Samuel Umtiti est de retour. Blessé au pied droit depuis cinq semaines, le Français a reçu "le feu vert médical" pour retrouver les terrains, a annoncé le Barça ce vendredi. L'international et champion du monde 2018 est donc disponible dès le prochain match des Blaugrana, samedi, face à Eibar en match de Liga. Reste que l'ancien lyonnais de 25 ans a perdu sa place de titulaire au Barça, ainsi qu'en équipe de France, suite à ses nombreuses blessures des derniers mois. Dans les deux cas il a été remplacé par Clément Lenglet.

Cette dernière blessure au pied avait été contractée lors d'un entraînement avec les Bleus. Qualifiée dans un premier temps de simple contusion, le club catalan avait ensuite poussé les examens et découvert qu'Umtiti souffrait en fait d'une fissure à un métatarse nessessitant 5 à 6 semaines de repos. Samuel Umtiti a manqué les quatre derniers matches des bleus face à l'Albanie, Andorre, l'Islande et la Turquie. Avec le Barça, il a raté les matches de C1 face à Dortmund et l'Inter Milan. Officiellement rétabli, il pourrait aller défier le Slavia Prague lors de la 3e journée de la C1 mercredi prochain.

L'an dernier, le défenseur central, qui est aussi Champion du monde des moins de 20 ans (2013) et finaliste à l'Euro 2016, avait subi une blessure au genou gauche mais n'avait pas souhaité une intervention chirurgicale. Il avait ensuite rechuté après un premier retour fin novembre 2018, pour ne finalement reprendre le chemin de la compétition que début 2019.