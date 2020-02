Le Buzz

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou un autre... qui est le "Goat" (Greatest of all time) ? Pour le FC Barcelone, ce débat qui agite la toile n'en est pas un. Le meilleur (joueur) de tous les temps, en français dans le texte, est bien la "Pulga".

Le club catalan a exprimé cet avis, via la publication sur Twitter de son groupe pour la réception de Getafe, samedi à partir de 16h dans le cadre de la 24e journée de Liga. Au sein de ce groupe figure ainsi un certain "Goat" - et non Lionel Messi -, porteur du n°10. L'Argentin va-t-il se montrer à la hauteur du surnom que l'institution "blaugrana" a pris l'habitude de lui donner, ce samedi ?