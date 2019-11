Mal embarqué après l'ouverture du score rapide signée Willian José, le Real Madrid a parfaitement su renverser la vapeur pour obtenir la victoire face à la Real Sociedad (3-1). Une fois encore emmenés par un Karim Benzema immense, auteur d'un but et d'une passe décisive, les Merengue ont idéalement préparé la réception du PSG, programmée pour mardi en Ligue des Champions. Ils en profitent pour revenir à hauteur du FC Barcelone, vainqueur face à Leganés quelques heures plus tôt, en tête de la Liga. Coup double, donc, pour le Real.

Plus d'infos à suivre...