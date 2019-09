Ce fut indécis, intense mais sans but : l’Atlético de Madrid et le Real ont partagé les points ce samedi soir au Wanda Metropolitano (0-0). Longtemps dominateurs dans le jeu, les Colchoneros ont failli dans le dernier geste. Si le Real s’est fait peur par moments, les joueurs de Zidane n’ont toutefois jamais cédé et ont même mieux fini la rencontre que les Rojiblancos. À l'issue de la rencontre, les Merengue occupent la tête du classement, l’Atlético est troisième.

Le film du match

Alignés dans un schéma en 4-4-2, les Colchoneros ont combiné avec aisance dans les premiers instants de la rencontre. Bien plus agressifs sur le porteur du ballon, les joueurs de Diego Simeone on fait la loi au milieu de terrain. Les premières belles opportunités ont toutes été pour les Rojiblancos (7e, 19e, 31e).

