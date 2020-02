Le Barça repart de l'avant et s'est trouvé un nouveau duo d'attaque. Défaits à Valence lors de la précédente journée de championnat, les Blaugrana ont vite renoué avec le succès en dominant Levante au Camp Nou, dimanche soir (2-1). Le jeune Ansu Fati a inscrit les deux buts catalans sur deux services de Lionel Messi (30e et 32e). Moins tranchants en seconde période, les joueurs de Quique Setien ont encaissé un but en fin de match signé Rochina (90e+2) mais restent bien deuxièmes du classement à trois longueurs du Real Madrid.

Maîtres du ballon comme à leur habitude, les Barcelonais ont pourtant tardé à réellement percuter face à des visiteurs bien organisés défensivement. Après deux tentatives peu dangereuses (13e et 17e), Lionel Messi a haussé le ton à la demi-heure de jeu avec une lourde frappe repoussée par le gardien adverse (29e). L'Argentin s'est surtout mué en passeur inspiré avec une superbe ouverture depuis le rond central pour lancer Ansu Fati vers l'ouverture du score (1-0, 30e). Le jeune ailier barcelonais a à peine eu le temps de savourer son but qu'il en a signé un second d'un tir croisé dans la surface adverse après une nouvelle passe de Messi (2-0, 32e). Du haut de ses 17 ans et 94 jours, Fati est devenu le plus jeune joueur à signer un doublé en Liga au XXIe siècle.

Griezmann en retrait

Le Barça aurait pu corser l'addition avant la pause mais Nelson Semedo a envoyé son puissant tir du gauche sur la transversale après un superbe festival de dribbles (36e). Le Portugais a ensuite idéalement servi Antoine Griezmann face au but mais le Français a trouvé le moyen de rater la cible (45e). Cette énorme occasion gâchée a bien illustré la soirée compliquée de l'ancien joueur de l'Atlético. Aligné en pointe mais souvent amené à se décaler sur la droite pour ouvrir des espaces à Messi, Griezmann a rarement été servi en retour par l'Argentin avant de céder sa place à Sergi Roberto (71e).

Fort de ses deux buts d'avance, le Barça s'est globalement contenté de confisquer le ballon en seconde période. Il s'est aussi exposé aux redoutables attaques rapides de Levante. Morales et Rochina (53e), Melero (55e), Hernani (67e et 70e), Bardhi (82e) et enfin Roger (88e) ont péché au moment de finir ou buté sur l'excellent Ter Stegen. Le dernier rempart allemand du Barça a pourtant fini par craquer sur une lourde reprise de Rochina déviée aux six mètres par Hernani (2-1, 90e+2). Une réduction du score en forme de juste récompense pour les visiteurs, vainqueurs du match aller (3-1), mais qui est survenue trop tard pour leur permettre de renverser la situation.