Au FC Barcelone, la situation est délicate à différents niveaux, même les plus inattendus : le club catalan fait face à un problème de qualité de fabrication de ses nouveaux maillots domicile. Et a été contraint de repousser leur commercialisation.

"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille." Ce n’est pas le FC Barcelone qui contredira Jacques Chirac. Mal embarquée dans la défense de son titre de champion d’Espagne, en proie à une crise de gouvernance sans oublier la situation d’un Lionel Messi qui songerait à quitter son club de toujours ou presque l’an prochain, la maison blaugrana n’est pas ravagée par les flammes. Non, elle se consume à petit feu.

Un nouvel incendie inattendu s’est déclenché : le Barça doit composer avec un problème de maillot. Mundo Deportivo indique que sa nouvelle tenue domicile connaît un souci de décoloration dans sa version "stadium", la réplique de celle portée par les joueurs, la version la moins chère et donc la plus vendue. Son équipementier, Nike, a ainsi invité les distributeurs à lui retourner les produits défectueux.

Le problème est forcément fâcheux pour un club qui espérait commercialiser son nouveau maillot dans les prochains jours et l’étrenner lors du derby de Barcelone face à l’Espanyol, mercredi prochain. Le manque à gagner est évident pour un Barça qui, tout mastodonte du football mondial qu’il soit, n’est pas épargné par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Dans les six boutiques qu’il gère dans la région de Barcelone, le club aux cinq Ligues des champions devra par exemple patienter avant de pouvoir proposer sa nouvelle armure aux touristes-consommateurs de passage.

Le club et la firme au swoosh travaillent conjointement aux solutions face à cet épineux problème. L’une souhaitée par le Barça serait de commercialiser la version "match", épargnée par les pépins et proposée habituellement à… 140 euros, à un prix plus proche de la "stadium", disponible contre 90 euros. Le club champion d’Espagne espère maintenant que ses deuxième et troisième maillots n’auront pas le même souci. Quand rien ne va…

