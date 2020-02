Le Real Madrid tombe de haut. Ce samedi soir, dans le cadre de la 25e journée de Liga, les Merengue ont chuté sur la pelouse de Levante (1-0). D’un but sublime, José Luis Morales a enflammé l’Estadi Ciutat de Valencia (79e). Les hommes de Zinédine Zidane enregistrent là leur deuxième défaite de la saison en Liga, et voient surtout le FC Barcelone s'emparer de la première place du classement. Alors que les Madrilènes avaient l’occasion de garder leur trône en cas de succès, deux points séparent désormais les deux meilleurs ennemis. Quant aux Granotes, ils se donnent de l’air et grimpent à la dixième place du classement.

Le 2 novembre dernier, Levante avait réalisé l’exploit de s’offrir le scalp du FC Barcelone (3-1), dans le cadre de la 12e journée de Liga. Trois mois et demi après, les Granotes ont refait le coup, face aux Merengue. Les locaux, treizièmes du classement avant le coup d’envoi, ont été héroïques, face aux très nombreux assauts adverses, grâce à leur défense parfaitement bien regroupée.

Comme depuis le 1er février dernier, Karim Benzema, meilleur buteur du Real Madrid en Liga depuis le début de la saison (treize réalisations), est resté muet. Et quand son attaquant français n’a pas de solution, le Real Madrid se retrouve alors bien démuni. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé, puisque les hommes de Zinédine Zidane ont tenté leur chance à dix-neuf reprises, contre seulement huit pour leurs hôtes.

Le portier de Levante a écœuré les Madrilènes

Mais seules sept tentatives madrilènes ont accroché le cadre. Ni le Tricolore (7e, 11e), ni Eden Hazard (9e, 53e) ou bien encore Luka Modric (11e, 40e) ne sont parvenus à tromper la vigilance d’un Aitor Fernandez auteur de huit arrêts et qui a écœuré, à lui tout seul, ses adversaires. C’est même Levante qui, à partir de l’heure de jeu, a commencé à monter petit à petit en puissance.

Après une première tentative cadrée à mettre à l’actif de Roger Marti (60e), Thibaut Courtois a alors eu l’occasion de se chauffer les gants, pour la première et dernière fois de la rencontre. Car l’international belge a ensuite été fautif sur l’unique but du match. Sur la sublime frappe de José Luis Morales, en angle fermé, le portier madrilène a enlevé sa main, au dernier moment, pensant alors que le ballon allait sortir (79e, 1-0).

Malgré quelques ultimes offensives, dont une dernière tête de Sergio Ramos (90e+3), la Maison Blanche a dû se rendre à l’évidence. Après cette première défaite encaissée en championnat depuis le 19 octobre dernier (1-0 à Majorque), le Real Madrid, qui pourrait également avoir perdu Eden Hazard, sorti sur blessure, va devoir rapidement se tourner vers la suite des événements. En effet, se profile un huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mercredi (21h), c’est Manchester City qui s’invite à Santiago-Bernabeu. Cela, avant le Clasico du week-end prochain en Liga.