Le Barça n'a pas raté le coche. Opposé à une équipe de Getafe surprenante troisième de Liga, le FC Barcelone n'a pas manqué l'occasion de revenir à hauteur du Real Madrid en tête de la Liga, en s'imposant 2-1 ce samedi au Camp Nou. Après une première période rondement menée, les Blaugrana se sont faits peur en deuxième période, mais ont finalement assuré l'essentiel en venant à bout du club de la banlieue sud de Madrid sur la plus petite des marges. Antoine Griezmann, sur une passe de Lionel Messi, et Sergi Roberto sont les buteurs côté barcelonais.

Getafe était venu avec ses intentions

Équipe en forme du championnat ces dernières semaines, Getafe se présentait au Camp Nou sûr de ses forces. Bien qu'outsiders, les joueurs de José Bordalás ont démarré la rencontre dans leur style caractéristique, en cherchant à réduire au maximum les espaces dans l'entrejeu afin d'empêcher les joueurs barcelonais de s'installer dans leur partie de terrain. Les visiteurs ont même été les premiers à frapper, avec un but d'Allan Nyom suite à un ballon mal repoussé par Ter Stegen. Un but qui a finalement refusé par l'assistance vidéo.

Bousculé lors des minutes suivantes après un début de match maîtrisé, le Barça s'est reposé sur ses hommes forts pour faire la différence. Sous l'impulsion notamment d'un De Jong omniprésent au milieu de terrain, les Blaugrana ont laissé passer l'orage, avant de marquer deux fois par Antoine Griezmann puis Sergi Roberto, réduisant presque à néant les espoirs adverses dès la pause. Malgré la réduction de l'écart de l'entrant Angel Rodriguez peu après l'heure de jeu, Getafe n'est pas parvenu à revenir au score, et ce malgré une très grosse occasion de ce même Angel obligeant Ter Stegen à réaliser une parade réflexe sur sa ligne à vingt minutes du terme.

Antoine GriezmannGetty Images

Un trio offensif complémentaire

Alignés sur le front de l'attaque catalane en l'absence de joueurs comme Luis Suarez ou Ousmane Dembélé (auquel les joueurs barcelonais ont d'ailleurs rendu hommage en arborant le maillot à leur entrée sur la pelouse) le trio Fati-Griezmann-Messi a rassuré les observateurs. Souvent remise en question en début de saison, la relation technique entre le Français et l'Argentin a aujourd'hui été plus que visible. Outre le premier but offert à Griezmannn par une passe lumineuse de Messi, les deux compères d'attaque n'ont cessé de se chercher dans la profondeur, et se sont procurés les meilleures occasions de la rencontre. Très remuant sur son couloir gauche, Ansu Fati a églament contribué au succès barcelonais, et a une nouvelle fois confirmé toutes les attentes placées en lui.

Grâce à ce succès étriqué, le FC Barcelone revient donc sur son rival historique en tête de la Liga avec 52 points, mais fait surtout le trou avec le reste de ses concurrents, Getafe, troisième, comptant désormais dix points de retard sur les deux géants du football espagnol.