Arturo Vidal ne gardera pas que des bons souvenirs de son passage au FC Barcelone. Arrivé en Catalogne à l'été 2018, le milieu chilien vit une deuxième saison très compliquée avec seulement neuf matchs joués, dont deux en Ligue des champions, et devrait sans doute quitter le club blaugrana cet hiver. Mais il ne partira pas sans heurts. Selon les informations publiées par ABC, également confirmées par la Cadena COPE, l'ancien joueur de la Juventus et du Bayern aurait porté plainte contre son club.

L'international chilien réclamerait 2,4 millions d'euros au FC Barcelone, un montant correspondant à des bonus qui ne lui ont pas été distribués. Le joueur devait ainsi, entre autres, toucher 2 millions d’euros s’il participait à au moins 60% des rencontres du FC Barcelone (avec au moins 45 minutes de temps de jeu dans chaque match). Des chiffres qui n’ont pas été atteints, mais le joueur souhaite quand même toucher la moitié de ce bonus, comme il l'a présenté devant la comission de la Liga et l'Association des Footballeurs Espagnols.

Une somme que le Barça ne compte absolument lui accorder. Pour les Blaugrana, le joueur a simplement mal compris les termes de son contrat et les dirigeants estiment tout ceci n'est qu'une manoeuvre destinée à forcer un départ en janvier. Un départ qui se rapproche de plus en plus vu la situation tendue entre Vidal et ses dirigeants.