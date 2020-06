LIGA - Entré en jeu contre Eibar dimanche, Gareth Bale s'est fait une contracture et ne s'est pas entraîné lundi. Le Gallois n'est pas seul à l'infirmerie puisque Lucas Vázquez, qui évolue au même poste (ailier droit), s'est blessé à la jambe droite la semaine dernière, selon un communiqué publié lundi par le club de la capitale espagnole.

Les mauvaises habitudes reprennent pour Gareth Bale. Alors qu'il n'a joué que 29 minutes dimanche, sortant du banc face à Eibar, l'attaquant gallois s'est blessé. Victime d'une contracture, il n'a pas pris part à l'entraînement collectif lundi et est d'ores et déjà incertain pour la réception de Valence jeudi. Un match que ne devrait pas jouer un de ses concurrents directs au poste d'ailier droit : Lucas Vázquez. Blessé à la jambe droite, ce dernier devrait être indisponible pendant deux semaines environ, a estimé le journal sportif As, bien que le Real n'ait donné aucune précision à ce sujet.

Des examens médicaux réalisés lundi ont fait apparaître "une blessure au muscle soléaire droit", situé dans le mollet, a fait savoir le 2e du championnat d'Espagne. En plus du prochain match de championnat des Madrilènes, qui recevront jeudi Valence (7e) pour le compte de la 29e journée de Liga, Vázquez pourrait donc manquer à l'appel contre la Real Sociedad, Majorque et l'Espanyol Barcelone.

Son compatriote Nacho et le Serbe Luka Jovic sont aussi à l'infirmerie déjà bien remplie du Real alors que le championnat d'Espagne vient à peine de reprendre après trois mois d'interruption. Les Merengue comptent deux points de retard sur le FC Barcelone en tête de la Liga.

