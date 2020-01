Un but en début de match, un autre en toute fin de partie : l'Atlético de Madrid a souffert sur la pelouse d'Eibar lors de la 20e journée de Liga ce samedi et repart avec zéro point, une bien mauvaise opération au classement. Esteban Burgos a ouvert la marqué dès la 10e minute pour Eibar qui se donne de l'air sur la zone de relégation alors que Edu Exposito a doublé la mise juste avant les arrêts de jeu (90e). Avec ce revers, l'Atlético laisse filer le Real Madrid, leader avec huit points d'avance, mais aussi le dauphin le Barça qui a cinq unités de plus et qui doit affronter Grenade dimanche. Séville, 4e, battu par le Real plus tôt dans la journée est à égalité avec l'Atlético.