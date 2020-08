David Silva est lui aussi touché par le nouveau coronavirus. La Real Sociedad a annoncé lundi soir que sa recrue, arrivée de Manchester City, avait subi un test positif. "La Real Sociedad informe que David Silva a été positif au test PCR qu'il a passé ce (lundi) matin à la polyclinique Gipuzkoa", a informé le club basque dans un communiqué. Il s'agit du deuxième test que le nouveau joueur de la Real passe ces dernières 72 heures, le premier a eu lieu vendredi à Las Palmas et le résultat avait été négatif. David Silva a voyagé hier sur un vol régulier vers Bilbao et il est arrivé dans la nuit à Saint-Sébastien. Il a passé le deuxième test ce (lundi) matin-même, comme l'exige le protocole de retour à l'activité, et le résultat a été positif".