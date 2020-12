Certains y ont vu une belle histoire. D’autres ont considéré qu’il s’agissait d’une énorme farce. Mais personne, absolument personne n’est resté de marbre quand, le 20 février dernier, le FC Barcelone a annoncé la signature de Martin Braithwaite. En quête - désespérée - d’un joker médical pour pallier les absences sur blessure de Luis Suarez et Ousmane Dembélé dans le secteur offensif, le club catalan avait donc décidé de jeter son dévolu sur le Danois

Pour ce faire, les dirigeants culés ont déboursé pas moins de 18 millions d’euros, fixant la clause de leur nouvel élément à… 300 millions d’euros. Jusqu’alors, le droitier d’1,77 m bataillait avec le Deportivo Leganés dans les bas-fonds de la Liga. Du jour au lendemain, il s’est retrouvé dans l’effectif de l’une des plus grandes institutions du sport-roi.

En tout état de cause, ce transfert réalisé dans la précipitation a interrogé, laissé circonspect. Des "9" d’appoint, il y a en a eu d’autres au Barça, à l’instar d’un Kevin-Prince Boateng sur le déclin. Le Ghanéen, brièvement entraperçu avec le maillot blaugrana en 2019, disposait toutefois d’un CV bien plus garni (AC Milan, Schalke 04) que Braithwaite, qui n’avait pas joué grand-chose d’autre que le maintien à Toulouse et n’avait pas su s’imposer à Middlesbrough (Championship). Non, vraiment, on voyait mal l’attaquant de 27 ans réussir à gratter plus qu’un temps de jeu famélique.

Stoppé d’entrée par la crise sanitaire

Surtout que la crise sanitaire a joué un bien vilain tour à l’ancien Bordelais, puisque la Liga a imité ses voisins en tirant le rideau dès la mi-mars. L’avant-centre scandinave était censé profiter du printemps pour suppléer du mieux possible Luis Suarez. Las, il est resté confiné comme tout le monde et, lorsque la compétition a repris en juin, le buteur uruguayen a rapidement retrouvé ses galons de titulaire.

Souvent relégué sur le banc en championnat et non qualifié pour la Ligue des champions, Braithwaite a suivi de loin la déroute barcelonaise contre le Bayern Munich à Lisbonne (8-2). L’ouverture du marché des transferts et la nomination de Ronald Koeman auraient pu sonner le glas de son aventure en Catalogne. Sauf qu’il n’en a rien été. Le technicien néerlandais a choisi de pousser Suarez vers la sortie et le Barça, financièrement exsangue, n’a pu s’offrir ni Lautaro Martinez, ni Memphis Depay. Résultat : l’ex-Violet est devenu le seul véritable avant-centre de l’effectif.

Martin travaille bien et il mérite de jouer

L’horizon s’est donc dégagé pour le joueur originaire d’Esbjerg. Encore fallait-il convaincre son nouveau coach qu’il était capable d’apporter sa pierre à un édifice en pleine reconstruction. Mission accomplie, grâce à son investissement sans faille à l’entraînement et, il faut le dire, aux prestations mitigées d’Antoine Griezmann quand celui-ci s’est retrouvé esseulé en pointe. "En Liga, il y a des matches pour lesquels nous avons plus besoin d’un pur numéro 9 que durant d’autres matches, a expliqué son entraîneur début décembre. Martin travaille bien et il mérite de jouer." Quand c’est le cas, Messi et Griezmann peuvent évoluer en électrons libres autour de lui et s’en servir comme d’un point d’appui.

Remplaçant en début d’exercice, l’international danois a été titulaire lors des sept dernières rencontres de Liga (deux buts) et s’est également distingué en C1 (trois buts, deux passes décisives). Sa régularité et son abnégation en font un atout non négligeable pour Koeman, alors que les rencontres se succèdent à un rythme effréné et que la plupart de ses autres joueurs offensifs sont soit blessés (Ansu Fati, entre autres), soit essoufflés. Bien sûr, Barcelone ne restera pas éternellement en phase de transition et recrutera, tôt ou tard, un buteur d’un standing supérieur. Mais Braithwaite, lui, a d’ores et déjà prouvé qu’il n’avait pas volé sa place. Les sceptiques étaient légion en février, ils ne doivent plus être nombreux en cette fin d’année. Et ça, c’est quand même une sacrée victoire.

