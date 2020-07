LIGA - Pour son dernier match de la saison, le Barça s'est baladé sur la pelouse d'Alavés avec notamment un doublé de Lionel Messi. Après la rencontre, l'Argentin a mis de côté ses critiques des derniers jours pour se projeter vers le prochain objectif du club : la Ligue des champions.

Quatre-vingt deux points mais surtout six défaites, voilà donc le bilan du FC Barcelone en Liga cette saison. Très moyen, à l'aune des standards du club, il avait poussé Messi à critiquer son équipe ces derniers jours. Mais le championnat terminé, les Blaugrana doivent désormais penser à la Ligue des champions. Et l'heure n'est donc plus à la critique. Messi préfère retenir le "pas en avant" fait par son équipe.

"Aujourd'hui (dimanche), nous avons vu autre chose. C'était un match difficile à jouer en raison de notre situation et de la chaleur, a posé l'Argentin double buteur face à Alavés (0-5). L'équipe a bien réagi avec de l'engagement. C'est un pas en avant important avant Naples". Avec seulement une deuxième place en Liga, la réussite de la saison du Barça passe par un titre en Ligue des champions. Illusoire au vu de la forme des Catalans mais Messi veut y croire. Après tout, le Barça est en position favorable face à Naples avant son 8e de finale retour du 7 août (1-1 à l'extérieur). Le "final eight" promis aux quart de finalistes peut ensuite donner lieu à des surprises.

Nous avons dit ce que nous avions à dire

"Je l’ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions, avait dit Messi après le sacre du Real jeudi avant de continuer. Il va falloir que l’on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des champions, parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra aussi."

"C'est un moment important pour nous donc nous allons le jouer à fond", a assuré Messi dimanche. L'heure n'est plus à l'autocritique. Fortement rajeuni sur la pelouse du Deportivo Alavés, le onze du Barça, avec Riqui Puig, Ansu Fati mais aussi Ronald Araujo, a donné satisfaction. A la pause, les Catalans menaient déjà de trois buts et l'addition aurait pu être plus corsée avec deux transversales par Puig et Vidal et un poteau par Messi.

Alors que Quique Setién est dans une position inconfortable, même si tout indique qu'il mènera l'équipe en Ligue des champions, Messi a emboîté le pas des paroles de son coach : "L'équipe doit être plus régulière. Comme le disait le coach, nous avons eu de très bons moments, il faut continuer comme ça". "Nous avons dit ce qu'il y avait à dire, nous avons fait notre autocritique, a poursuivi le probable meilleur buteur de la saison espagnole (25 réalisations). Il n'y a plus rien à dire, nous devons aller de l'avant". De l'avant et le plus loin possible pour faire oublier une reprise médiocre en Liga.

