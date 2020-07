LIGA - L'Atlético Madrid s'est imposé sur sa pelouse samedi face au Betis Seville (1-0) lors de la 36e journée de Liga. Grâce à ce succès, les Colchoneros ont assuré leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

L'Atlético a fini par faire le job. Et, au vu de la situation du club en championnat avant l'interruption due à la crise sanitaire, c'est un soulagement pour tous les amoureux du club madrilène. Samedi, les Colchoneros se sont imposés sur leur pelouse face au Betis Seville, grâce à un but de Diego Costa à la 74e minute. Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone ont mathématiquement assuré leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Cette qualification est le fruit d'une très belle série réalisée par l'Atlético depuis la reprise : sur neuf matches disputés, Costa et sa troupe en ont remporté six et concédé trois nuls.

Liga A l’envers, remplacé à la mi-temps et blessé : Sale soirée pour Griezmann IL Y A 3 HEURES

Liga Ennuyant à mourir, le Barça reste encore en vie IL Y A 3 HEURES