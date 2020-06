LIGA - Le Real Madrid l'a emporté sur le terrain de la Real Sociedad (1-2) dimanche soir grâce à des buts de Sergio Ramos et Karim Benzema. Le voilà en tête à la place du FC Barcelone, à la faveur de la différence de buts particulière.

Le Real Madrid avait une occasion en or. Et il l’a saisie, sans avoir nécessairement eu besoin de briller face à une vraie adversité. Sur la pelouse de la Real Sociedad, son bourreau lors de la Coupe du Roi, les Merengue sont allés chercher une troisième victoire de rang en Liga depuis la reprise (1-2). Associée au nul concédé par le FC Barcelone face à Séville, elle leur permet de prendre la tête du championnat. Il faudra néanmoins surveiller la situation de Sergio Ramos, auteur de l’ouverture du score avant de céder sa place à la suite d’un choc sur un genou. Sans le capitaine, le sprint final pourrait être plus compliqué.

Les hommes de Zinédine Zidane sont désormais maîtres de leur destin. Il y avait un succès nécessaire à aller chercher face à la Real Sociedad, malgré l’absence au coup d’envoi de plusieurs cadres (Modric et Hazard en tête). La première période a été décevante, tant le Real Madrid n’a jamais vraiment donné l’impression de vouloir faire un coup dans l’optique du titre. Entre un James Rodriguez hors de forme, un Vinicius un peu trop seul dans ses percussions et un Dani Carvajal imprécis, le club de la capitale espagnole a d’abord affiché un visage terne, paralysé par son manque d’audace. Dans cette entame compliquée, Marcelo méritait sans doute un penalty après une faute de Mikel Oyarzabal (27e).

Le Real a son destin entre en main

Heureusement pour Zinédine Zidane, ses hommes se sont davantage réveillés après la pause. Très disponible, Vinicius a vite profité d’un une-deux avec Marcelo pour s’inviter dans la surface, réussir un petit pont et obtenir un penalty en raison d’une faute de Diego Llorente. Il a été facilement transformé par Sergio Ramos, qui a inscrit son septième but de la saison (0-1, 50e). Dix minutes plus tard, le défenseur central a dû quitter ses partenaires à cause d’un choc reçu à un genou. La rencontre aurait ensuite pu basculer au moment où Adnan Januzaj croyait égaliser, lors d’un rare temps fort de la Real Sociedad. Mais une position de hors-jeu a été sifflée contre Mikel Merino (68e). Dans la foulée, Karim Benzema, assez discret, s’est fendu d’un nouvel enchaînement de grande classe pour faire le break (0-2, 70e). Son contrôle, à la limite de la main, pourra faire débat.

Dans les dernières minutes, les Basques ont quand même essayé d’avoir une réaction d’orgueil, matérialisée par la réduction du score signée Merino, qui devait se rattraper (1-2, 83e). Cette réalisation a fait trembler le Real Madrid jusqu’au bout, signe que le nouveau leader de la Liga n’est pas 100 % serein dans cet enchaînement de matches. Qu’importe, grâce au goal average particulier, les Merengue sont en passe de régner à nouveau sur l’Espagne à l’issue de la saison. Pour la Real Sociedad, en revanche, c’est un troisième match sans succès qui l’éloigne un peu plus d’une qualification pour la future Ligue des champions.

