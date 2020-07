LIGA - A la peine depuis son année XXL en 2018, Luka Modric a trouvé un second souffle depuis la reprise du championnat espagnol. Le milieu croate, aussi brillant que combatif, est redevenu ce stratège indispensable dans l'entrejeu du Real Madrid. Au point où son avenir ne s'inscrit plus forcément loin de la Maison Blanche.

Des passes claquées et précises, un extérieur du pied toujours aussi soyeux, une activité débordante dans l'animation offensive comme dans le repli défensif… Et un petit pont de belle facture pour boucler son récital sur une note exquise et écoeurer définitivement des Basques incapables de le contenir jusqu'au coup de sifflet final. Il n'y avait pas grand monde à San Mames pour assister à la masterclass de Luka Modric. Mais le Croate n'en a pas moins confirmé un retour au premier plan, déjà entrevu avant la pause imposée par le coronavirus. Et encore plus net depuis la reprise.

Liga Tebas : "Qu'un club comme le Real puisse téléphoner pour se plaindre de l'arbitrage…" 07/07/2020 À 08:40

Le break lui a fait un bien fou. Modric en est revenu particulièrement affûté. Et affamé comme jamais. Ce n'était plus vraiment l'impression qu'il dégageait depuis cette année 2018 qui l'a vu garnir sa salle des trophées avec un Ballon d'Or. Le milieu du Real était sur les rotules après voir guidé son club à la victoire en Ligue des champions et sa sélection à la finale de la Coupe du monde. Le stratège merengue n'avait plus le même rayonnement sur le terrain et cela se voyait sur le niveau collectif du Real. Cela en disait finalement assez long sur son influence à la Maison Blanche.

Un impact déclinant

Il semblait l'avoir perdue pour de bon. L'émergence de Federico Valverde, la régularité de Toni Kroos et l'importance toujours déterminante de Casemiro ont petit à petit poussé le Croate de 34 ans vers le banc du Real. La saison passée, il était encore le milieu le plus souvent utilisé de l'effectif madrilène. Sur l'exercice actuel, avec 2303 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues, il est devancé par le Brésilien (3660 minutes), l'Allemand (3185 minutes) et l'Uruguayen (2529 minutes). C'est la traduction chiffrée de la perte de son statut de titulaire.

Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos et Federico Valverde Crédit: Getty Images

Le phénomène n'a rien d'illogique compte tenu de son âge. Mais ce n'est pas tant la gestion des minutes de Modric qui pose la question de son rôle dans l'équipe madrilène. Ce sont plutôt les choix de Zinedine Zidane de le laisser sur le banc au coup d'envoi des rendez-vous les plus importants du Real qui sont significatifs. C'était arrivé face au PSG en Ligue des champions. Ou encore dans les Clasicos face au Barça en Liga, à l'aller (0-0) comme au retour (2-0). Et même lors du premier derby de la saison face à l'Atlético de Madrid. C'était bien là le symbole de son impact déclinant au Real.

Zidane ne s'en passe plus

Son retour au premier plan n'en est que plus remarquable. Et Zidane ne se prive plus du génial meneur croate. Depuis la reprise, Modric a démarré cinq des sept matches disputés par le Real Madrid. Préservé face à la Real Sociedad (1-2), il avait ensuite manqué la victoire sur l'Espanyol (0-1) en raison d'une suspension. Dimanche, il a disputé l'intégralité de la rencontre si capitale face à l'Athletic Bilbao (0-1) alors qu'il était déjà titulaire moins de 72 heures plus tôt contre Getafe (1-0). Une preuve évidente de la confiance placée en lui par Zidane pour cette dernière ligne droite.

Luka Modric et Zinedine Zidane Crédit: Getty Images

Modric l'a gagnée sur ses performances. Derrière les victoires étriquées souvent entachées de polémiques arbitrales, le Real affiche un niveau collectif supérieur qui lui a permis de réaliser le carton plein depuis la reprise. Le Croate y est pour beaucoup. Son volume et sa justesse de jeu sont de nouveau essentiels pour permettre au club merengue de dominer les débats la bataille du milieu. Mais au-delà de son apport technique considérable, Modric communique aussi cet état d'esprit conquérant qui caractérise la Maison Blanche dans ce sprint final. C'est d'abord un génie. Mais c'est bien parce qu'il se bat comme un lion que l'ancien joueur de Tottenham est redevenu incontournable.

Un avenir à éclaircir

Ce Modric ressemble furieusement à celui qui avait ébloui le monde en 2018. Le stratège du Real a su trouver son second souffle alors qu'il semblait parfois au bord de l'asphyxie au cours des deux dernières saisons. Il est redevenu l'un des tous meilleurs milieux de terrain au monde. Et il se voit bien le rester encore quelques temps. "Je suis sûr que je peux jouer au plus haut niveau pendant encore deux ans, affirmait-il récemment dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Cela me plairait de terminer ma carrière au Real Madrid. Mais cela dépend aussi du club."

La position des dirigeants madrilènes reste à définir. Si Modric a encore un an de contrat, son départ cet été n'était pas forcément à exclure. Notamment dans la perspective de faire une place plus nette à Martin Odegaard, particulièrement convaincant sous les couleurs de la Real Sociedad cette saison. Le retour de prêt du milieu norvégien semblait être de nature à pousser le Croate vers la sortie. Mais le Real a tout intérêt à y réfléchir à deux fois. Car un Modric au sommet de sa forme comme il le montre en ce moment a tout d'un élément indispensable pour la Maison Blanche. Même à bientôt 35 ans.

Play Icon WATCH Le calme avant la tempête : comment le Real prend déjà des coups d’avance 00:04:51

Liga Zidane est "fatigué" : "On dirait qu'on gagne uniquement grâce aux arbitres" 05/07/2020 À 16:14