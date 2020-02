Cela fera 82 jours. Il se sera écoulé près de trois mois depuis ce tacle de Thomas Meunier qui l'a laissé au sol. Face au PSG (2-2) le 26 novembre dernier, Eden Hazard avait confirmé durant 69 minutes son retour en forme après un début d'aventure déjà contrarié par une blessure. Touché au pied par son compatriote, le Belge a dû se résoudre à quitter le terrain et repasser par la case infirmerie. Après avoir a dû prendre une nouvelle fois son mal en patience, Hazard est enfin de retour. Et il revient au bon moment.

Même si le Real Madrid n'a pas spécialement souffert de son absence. L'équipe de Zinédine Zidane a remporté 12 de ses 16 matches (toutes compétitions confondues) depuis la blessure de l'ancien Lillois. Elle a détrôné le FC Barcelone en tête du classement de la Liga et remporté la Supercoupe d'Espagne. Elle a subi une seule défaite, mais ce revers au bout d'un match fou face à la Real Sociedad (3-4) a été synonyme d'élimination en Coupe du Roi. Les médias espagnols évoquaient le retour de Hazard pour cette rencontre. Comme l'ex-joueur des Blues, ils ont été contraints de ronger leur frein.

La gestion de l'impatience

Dix jours plus tard, Hazard fera enfin sa rentrée face au Celta Vigo. Même s'il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain durant ses six premiers mois dans la capitale espagnole, même si ses stats s'en ressentent (1 but et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), son retour n'a rien d'anodin. Le Belge était l'investissement le plus important de la Maison Blanche l'été dernier. Un transfert de 100 millions d'euros pour attirer une star mondiale au sein d'un Real qui souffrait encore du départ de Cristiano Ronaldo. Il est forcément attendu avec impatience. C'est justement une raison de plus pour Zidane de ne pas précipiter les choses.

Vidéo - Real Madrid - Zidane "tirera le meilleur" d'Eden Hazard 00:26

L'entraîneur du Real a clairement affiché cette intention avec son protégé. Il l'avait déjà annoncé la veille du derby remporté face à l'Atlético le 1er février (1-0), avant que le retour de Hazard ne soit finalement repoussé. "Je ne prendrai jamais un risque avec (la santé d')un joueur", avait simplement justifié Zidane. "Il a eu une mauvaise blessure et il s'améliore petit à petit, a-t-il encore rappelé mercredi devant en conférence de presse. Nous sommes contents d'avoir un joueur comme lui. Et on veut en profiter pour de nombreuses années."

Hazard multiplie encore les options

Si rien ne presse pour Hazard dans un club comme le Real, où la patience est rarement de mise, le mérite en revient principalement à Zidane. L'entraîneur madrilène a su tirer le meilleur de son groupe pour compenser l'absence du stratège belge. Avec des profils différents, en utilisant essentiellement la créativité d'Isco mais aussi la vitesse de Vinicius Jr. pour animer le côté gauche de l'attaque merengue. L'Espagnol et le Brésilien ont donné satisfaction pendant que Hazard se refaisait une santé. Ils le seront encore le temps que le Belge retrouve son rythme.

Son retour ne fera pas que des heureux. Même s'il est encore difficile de définir une victime principale tant les configurations utilisées par Zidane sont nombreuses. Du 4-3-3 au 4-5-1 en passant par le 4-4-2, le Français a multiplié des systèmes qui ont le plus souvent donné satisfaction. Hazard ne changera pas cette donne. Au contraire. Le Belge semble en mesure de pouvoir s'adapter aux différents schémas du technicien français et d'y exprimer pleinement ses qualités. Dans l'axe ou sur un côté, comme attaquant ou milieu offensif, il donne lui aussi un éventail de possibilités à ZZ.

Une fraîcheur salvatrice ?

L'optimisation du rendement de Hazard ne passe pas forcément par son poste dans un premier temps. Ce retour face au Celta Vigo n'est qu'une première étape pour l'ex-Lillois et son temps de jeu, probablement en sortie de banc, devrait logiquement être limité. Le Belge est au début d'un chemin qui doit le mener au top de sa forme pour les échéances du printemps. Les choses très sérieuses vont débuter un peu plus tôt pour le Real avec la réception de Manchester City en 8e de finale de la Ligue des champions (26 février), puis celle du Barça pour le choc au sommet de la Liga (1er mars).

Le joueur de 29 ans sera peut-être encore un peu juste pour d'ici la fin du mois de février. Le Real a prouvé qu'il pouvait s'en sortir sans lui. Mais Hazard n'en sera pas moins déterminant quand le niveau va commencer à s'élever. C'est ce qui a justifié son recrutement après une saison particulièrement délicate, qui a vu la Maison Blanche abandonner sa couronne européenne. Si ses premiers mois ont fatalement laissé les amoureux du Real sur leur faim jusqu'ici, sa fraîcheur pourrait bien être un atout déterminant pour la fin de la saison madrilène. Hazard reste l'une des individualités fortes du football mondial. Son retour à ce stade de la saison tombe à point nommé pour le confirmer.