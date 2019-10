C'est une histoire qui n'en finit plus de se répéter. Un épisode supplémentaire dans l'interminable feuilleton des relations tumultueuses entre Gareth Bale et le Real Madrid. Le point de non-retour semblait déjà avoir été atteint à plusieurs reprises. Mais la rupture si souvent annoncée n'est jamais arrivée. Les rumeurs d'un divorce alimentaient déjà la rubrique mercato l'été dernier. Ce sera encore le cas l'hiver prochain. En attendant, le Gallois fait toujours partie de l'effectif dirigé par Zinédine Zidane. Même s'il est clair que la tendance est plutôt à s'en passer pour la suite de la saison.

Les relations n'ont jamais été au beau fixe entre Zidane et Bale. Un imbroglio dont les raisons restent assez obscures. Mais ce mystère ne change pas grand-chose à la situation de l'entraîneur madrilène. Il a régulièrement été contraint de s'en passer tant le Gallois a collectionné les blessures depuis qu'il a posé ses valises à Madrid. Il ne l'a jamais définitivement laissé à la cave pour autant. Et Bale est régulièrement revenu de nulle part pour prouver qu'il restait un talent unique. Et un joueur décisif pour le Real Madrid.

Une vraie perte

L'exemple le plus marquant reste cette finale de Ligue des champions 2018. Quand Bale était sorti du banc pour claquer un doublé et offrir la victoire au Real face à Liverpool (3-1). Indésirable, le Gallois a toujours su se rendre indispensable. C'était encore criant en début de saison. Zidane ne comptait plus sur lui et avait préparé le nouvel exercice sans son ailier. Pour finalement le réintégrer à son groupe à la veille du coup d'envoi du championnat. Une passe décisive face à Vigo (1-3) et un doublé face à Villarreal (2-2) plus tard, Bale avait montré combien il était difficile de se passer de lui.

Gareth BaleGetty Images

Le constat était clair au bout d'un été contrariant pour Zidane. L'entraîneur merengue n'avait pas obtenu satisfaction sur le mercato, notamment dans le dossier Pogba. Il avait dû déplorer la blessure longue durée de Marco Asensio. Une option de moins pour ce poste d'ailier droit où les ressources se font rares. Où l'impact de Lucas Vazquez reste limité. Où les jeunes Rodrygo et Vinicius Jr., plus à l'aise à gauche, ainsi que Brahim Diaz sont encore trop tendres pour répondre aux exigences de la Maison Blanche. La perspective de perdre Bale n'en est que plus préjudiciable pour le Real.

La tentation du 4-3-1-2

Elle change aussi beaucoup de choses pour Zidane. Sur le plan tactique, la présence de Bale pouvait justifier le système en 4-3-3 sur lequel le Français s'est plus souvent appuyé depuis le début de la saison. Dans la situation actuelle, ce schéma parait plus bancal. Il y a des options plus attractives pour l'entraîneur du Real. En particulier ce 4-3-1-2 qui lui avait si bien réussi sur la route de son troisième sacre européen consécutif en 2018. Un système qui peut lui permettre de maximiser le rendement de ses meilleurs éléments offensifs dans l'optique où le Real doit se passer durablement de Bale.

Isco et Zinedine ZidaneGetty Images

Dans cette configuration, la perte du Gallois serait moins problématique. Car elle peut mettre en valeur d'autres individualités fortes de l'effectif de Zidane. À commencer par Isco. L'Espagnol affectionne particulièrement ce rôle dans l'axe, entre le milieu et l'attaque. Il avait donné une dimension technique supplémentaire à un milieu déjà bien pourvu dans ce domaine avec Toni Kroos et Luka Modric. Et il s'était montré précieux dans la récupération par son volume de courses. Moins en vue la saison passée, Isco pourrait profiter de la situation de Bale pour se relancer.

James, l'autre individualité à exploiter

Isco n'est le seul à pouvoir évoluer dans ce registre de milieu offensif axial. C'est aussi le poste de prédilection de James Rodriguez. Comme l'Espagnol, le Colombien offre cette qualité individuelle essentielle pour compenser l'absence d'un joueur comme Bale dans le onze madrilène. Par ses caractéristiques, il peut probablement être plus décisif qu'Isco. Il est en revanche moins performant dans le travail défensif. Ce sont deux joueurs différents mais qui se rapprochent dans leur capacité à hausser le niveau de l'attaque madrilène s'ils sont placés dans les meilleures conditions.

Le 4-3-1-2 ne donnerait pas seulement la perspective de mieux exploiter Isco ou James. Il permettrait aussi de rapprocher Eden Hazard de l'axe et donc de la zone de vérité. Le Belge, en méforme à son arrivée et victime d'une blessure dès l'entame de la saison, commence petit à petit à trouver son rythme. C'est un enjeu majeur pour le Real, qui a recruté l'ancien joueur de Chelsea pour en faire le leader de son attaque. Positionné à gauche dans le 4-3-3, Hazard peut donner la pleine mesure de son talent en deuxième attaquant. Ce qui crédibilise un peu plus l'idée d'un changement de système.