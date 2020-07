LIGA – Le Real Madrid s’est imposé lundi sur la pelouse de Grenade (1-2) lors de la 36e journée de la Liga, prenant ainsi une très sérieuse option sur le titre. Un succès auquel ont largement contribué deux Français de la Casa Blanca, à savoir Karim Benzema et Ferland Mendy.

Désormais, toutes les planètes semblent alignées. Le Real Madrid file tout droit vers son 34e titre de champion d’Espagne. Une victoire jeudi face à Villarreal acterait définitivement le sacre des hommes de Zidane. Un titre logique au vu du niveau affiché par les Madrilènes depuis la reprise de la Liga et le sprint final lancé face au Barça. Et dans ce duel à distance que le Real est bien parti pour remporter, les Français ont apporté leur pierre à l’édifice.

Benzema, encore et toujours

Liga Le Real Madrid est tout près du titre IL Y A 2 HEURES

Lundi, c’est Ferland Mendy qui s’est illustré le premier. Excellent depuis la reprise du championnat à la mi-juin, l’ancien Lyonnais a continué sur sa lancée, en ouvrant le score sur la pelouse de Grenade. Dès la 10e minute, le latéral s’est retrouvé dans la moitié de terrain adverse, héritant d’un ballon de Casemiro. Sans solution, le Français s’est alors lancé dans un raid solitaire, a débordé son vis-à-vis avant d’envoyer un missile sous la barre transversale.

Karim Benzema s’est donc mis au diapason. Six minutes plus tard, l’attaquant s’est retrouvé lancé sur le flanc gauche de l’attaque, sur un service de Modric. Avec l’aisance technique qu’on lui connait, le Français a alors réalisé un enchaînement crochet extérieur – frappe enroulée qui n’a laissé aucune chance à Rui Silva, le portier de Grenade. C’est le 5e but marqué par "KB9" depuis que le championnat espagnol a repris ses droits.

Des buts… mais pas que

Les deux Français de la Casa Blanca ne se sont pas contentés d’être décisifs lundi. Ferland Mendy a, dans la continuité de sa bonne forme du moment, réalisé un match complet. Sérieux et solide défensivement, le latéral a comme d’habitude beaucoup apporté sur son côté gauche, multipliant les courses et les dépassements de fonction. Tandis que Karim Benzema a, encore une fois, été très précieux dans le jeu, participant à la quasi-totalité des situations offensives madrilènes.

Ces deux anciens Lyonnais ne sont pas les seuls protagonistes de cette incroyable série réalisée par le Real. Sergio Ramos et Luka Modric ont eux aussi largement contribué à ce renversement de situation dans la course au titre. Au même titre que Raphaël Varane, toujours aussi précieux défensivement. Mais lundi, ce sont bel et bien Ferland Mendy et Karim Benzema qui se sont illustrés. Pour le plus grand bonheur du Français le plus emblématique du Real, Zinédine Zidane.

Play Icon WATCH Benzema, le Pippen du Real : "Il a eu l'intelligence de toujours s'adapter" 00:09:02

Liga La Real Sociedad s'offre Villarreal et envoie Séville en Ligue des champions IL Y A 4 HEURES