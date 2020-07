LIGA - Raphaël Varane est sorti prématurément, à la 32e minute jeudi soir du match entre le Real Madrid et Getafe, visiblement sonné par un ballon en plein visage.

Touché par un ballon en plein visage, Raphaël Varane (Real Madrid) est sorti prématurément, à la 32e minute jeudi soir contre Getafe pour la 33e journée de Liga, visiblement sonné. Le défenseur français (27 ans) a été remplacé juste après la pause fraîcheur par Eder Militao, et s'est immédiatement dirigé vers les vestiaires, avec une serviette autour du cou, après avoir échangé quelques mots avec son entraîneur Zinédine Zidane.

Plus tôt dans la rencontre, Varane a reçu le ballon en pleine figure sur un corner frappé par l'attaquant de Getafe David Timor à la 22e, et est resté au sol pendant quelques secondes, avant de reprendre sa place. Le champion du monde français a disputé 37 matches toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid (dont 28 en Liga), et a marqué trois buts et a délivré une passe décisive.

