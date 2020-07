LIGA - En offrant la victoire aux Blaugrana contre l'Espanyol Barcelone mercredi (1-0), Luis Suarez a marqué un peu plus de son empreinte le club catalan. Il est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire des Blaugrana.

Dans l'ombre tutélaire de Lionel Messi, Luis Suarez fait son petit chemin, l'air de rien. L'attaquant uruguayen a inscrit mercredi contre l'Espanyol Barcelone son 195e but sous le maillot blaugrana. Une réalisation qui, en plus d'offrir la victoire au FC Barcelone et d'entretenir l'espoir d'un éventuel titre de champion d'Espagne - les Catalans sont revenus provisoirement à un point du Real Madrid -, lui permet de dépasser la marque de Laszlo Kubala (194 buts) et de devenir le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça.

Suarez a accompli cette performance en moins de six saisons et 278 matches, soit une moyenne bien supérieure à 30 buts par exercice (0,70 but par match) avec le FC Barcelone. S'il est toujours l'attaquant de pointe du club catalan en 2020-2021, il tentera de monter sur la deuxième marche du podium en allant chercher César Rodriguez Alvarez et ses 232 buts. Lionel Messi, qui a passé toute sa carrière en Catalogne, est évidemment intouchable avec ses 630 réalisations.

