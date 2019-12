Semaine au goût amer pour les Merengue. Comme lors du Clasico de mercredi face au Barça (0-0) les joueurs du Real Madrid doivent se contenter d’un match nul sans but devant l’Athletic Bilbao, ce dimanche en clôture de la 18e journée de Liga. Les hommes de Zinédine Zidane ont copieusement dominé des Basques accrocheurs mais n’ont pas su trouver la faille. Ils se retrouvent deuxièmes du classement espagnol à deux longueurs du leader catalan. Bilbao est septième.

Désireux de surfer sur leur prestation encourageante sur la pelouse du Camp Nou en milieu de semaine (0-0), les Madrilènes ont vite pris le jeu à leur compte. Titulaire dans l’entrejeu au côté de Toni Kroos et Federico Valverde, Luka Modric devait servir de plaque tournante pour lancer les flèches brésiliennes Rodrygo et Vinicius Junior. Ce dernier a été le premier à mettre le feu dans la surface basque mais a buté sur le portier Unai Simon (10e et 11e).

Kroos, lui, a vu le gardien de Bilbao réussir à détourner, du visage et sur la transversale, son tir à bout portant (19e). Souvent acculés, les visiteurs n’ont pourtant pas manqué de courage dans cette première période et Unai Nunez a donné l’exemple en repoussant le tir de Karim Benzema vers le but vide d’une étonnante talonnade en pleine course (33e).

Un Real inefficace

Nettement esseulé au sein de l’attaque basque, Inaki Williams a dû se débrouiller seul et compter sur sa vitesse pour mettre la pression sur le trop tendre Eder Militao. Derrière son défenseur brésilien, Thibaut Courtois a toutefois joué son rôle de dernier rempart (21e). Le Belge a aussi soufflé quand Yuri Berchiche n’a pas obtenu de penalty (25e) ou quand le but de Kenan Kodro a été refusé pour un hors-jeu bien réel (43e).

Les Merengue ont moins tremblé après le remplacement de Militao par Nacho juste avant l’heure de jeu. Le nouvel entrant a même failli débloquer la situation mais sa reprise de la tête a heurté la transversale (59e). Zidane a également lancé Gareth Bale et Luka Jovic pour forcer le verrou de Bilbao. Si le Gallois n’a pas trouvé la bonne inspiration, le Serbe a cru revêtir le costume de sauveur mais sa tête décroisée a fini sur le poteau droit de Simon (87e). Incapable de marquer et auteur d’un troisième match nul consécutif, le Real Madrid termine l’année 2019 au ralenti.