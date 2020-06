LIGA - Le FC Barcelone n'a pas fait une bonne opération en concédant un nul (2-2) sur le terrain du Celta Vigo (2-2), samedi. S'il reprend la tête du classement au Real, ce n'est que pour un point, avant que Madrid ne joue à son tour, dimanche.

Un visage plus séduisant mais un seul point de pris. Le Barça a retrouvé des couleurs dans le jeu sur la pelouse du Celta Vigo mais a dû se contenter d'un match nul (2-2) lors de la 32e journée de Liga. Fedor Smolov (50e) et Iago Aspas (88e) ont répondu au doublé de Luis Suarez (20e et 60e). Les hommes de Quique Setien reprennent provisoirement les commandes de la Liga avec un point d'avance sur le Real Madrid qui aura toutefois l'occasion de prendre le large en cas de succès chez l'Espanyol Barcelone dimanche soir.

Le film du match

Le coach barcelonais avait pourtant tiré les enseignements de la courte victoire sur Bilbao en milieu de semaine (1-0) et décidé de titulariser les jeunes pousses Riqui Puig et Ansu Fati afin de dynamiser une formation qui en avait bien besoin. Le début de match mordant de ses troupes lui a d'ailleurs donné raison. Maîtres du ballon comme souvent, les Catalans ont joué plus directement vers l'avant et n'ont pas tardé à trouver la transversale de Blanco sur une tête de Gérard Piqué après un corner de Leo Messi (6e).

L'incontournable Argentin s'est de nouveau montré sur un coup franc axial bien placé et a fait preuve d'une géniale créativité en choisissant de déposer le ballon sur la tête de Suarez plutôt que de frapper et l'Uruguayen ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score de près (0-1, 20e). El Pistolero n'avait plus marqué depuis le mois de janvier et une sérieuse blessure à un genou. Son but a cependant réveillé le Celta qui est devenu bien plus mordant sur les contres axiaux rapides menés par ses attaquants Aspas et Smolov (22e et 43e), alors que Brais Mendez a trouvé le poteau gauche de Marc-André Ter Stegen (24e).

Un Barça en manque de souffle

Si le Celta a mal négocié ses opportunités dans une fin de première période ouverte, il a n'a pas tardé à trouver la faille après la reprise. Le combatif Mendez a récupéré le ballon dans le rond central et Aspas a joliment lancé Okay qui a filé vers la surface adverse afin de servir Smolov sur un plateau (1-1, 50e). Après cinq matches sans but encaissé, Ter Stegen n'a pu que s'incliner.

Dans une rencontre devenue très disputée, le Barça a pu compter sur un Suarez de retour au premier plan pour reprendre l'avantage (1-2, 68e). De nouveau servi par Messi, l'Uruguayen a signé son 13e but de la saison en Liga. Pas suffisant toutefois pour calmer les ardeurs de Celticos qui luttent pour leur maintien. Le nouvel entrant Nolito à forcer Ter Stegen à se coucher devant son poteau droit (80e). Aspas, lui, a complètement surpris le portier allemand en frappant son coup franc à 20 mètres vers le côté fermé (2-2, 88e). Ter Stegen a tout de même eu le dernier mot et repoussé sur sa ligne la petite reprise en angle fermée de Nolito après une percée de Denis Suarez (90e+5).

Plus convaincant offensivement mais moins solide sur le plan défensif, le Barça se cherche encore et pourrait voir son grand rival le Real Madrid filer vers le titre d'autant qu'un choc face à l'Atlético se profile en début de semaine prochaine pour les Blaugrana.

