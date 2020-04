LIGA - Le FC Barcelone a publié un communiqué mardi pour annoncer la cession des droits de naming du Camp Nou pour la saison prochaine. Le club catalan s'est mis en quête d'un sponsor pour lever des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus Covid-19.

Le Camp Nou aura un autre nom la saison prochaine. Et c'est pour la bonne cause. Le FC Barcelone a décidé de céder les droits de naming de son stade pour la saison 2020/21 à la Fondation Barça, chargée de trouver un sponsor pour récolter des fonds. "Ces revenus permettront d'investir dans la recherche et la lutte contre le Coronavirus en Catalogne et dans le reste du monde", indique l'institution blaugrana dans un communiqué publié ce mardi.

C'est une première dans l'histoire du FC Barcelone. Le club précise qu'il n'avait jamais mené jusqu'ici une politique de naming pour l'exploitation commerciale de son stade depuis son ouverture en 1957. "Nous sommes contents de pouvoir mettre en place cette initiative et d'offrir les droit du 'naming' de notre Stade à la Fondation et que les institutions ou les entreprises qui le souhaitent puissent s'associer et contribuer à la lutte contre le coronavirus, a expliqué Jordi Cardoner, vice-président du club catalan et de la Fondation Barça. Les fonds récoltés seront destinés à la recherche et à des projets afin de lutter contre la maladie et ses conséquences."

Le Barça précise qu'il débutera dans les semaines qui viennent, par le biais de sa Fondation, une procédure pour trouver un sponsor désireux de s'attacher les droits de naming du Camp Nou pour la saison prochaine. "Le Club et la Fondation Barça considèrent qu'en ce moment il est indispensable de mettre en oeuvre tout ce dont il est possible afin de lutter contre la maladie. C'est notre façon d'être et de faire en tant qu'institution", ajoute le FC Barcelone dans son communiqué, alors l'Espagne fait partie des pays les plus touchés par le Covid-19 avec plus de 20.000 décès liés à la maladie.

