LIGA - Le Real Madrid a l'occasion dimanche, contre la Real Sociedad (22h) de prendre la tête du championnat à la suite du match nul du FC Barcelone contre Séville vendredi (0-0). Pourtant, Zinedine Zidane, le coach de la Maison Blanche, n'a pas voulu évoquer cette possibilité et a préféré rester concentré sur le match.

Rien n'a changé dans la course au titre en Liga, a déclaré Zinedine Zidane samedi, même si le FC Barcelone a donné au Real Madrid la possibilité de prendre la tête du classement en cas de victoire contre la Real Sociedad dimanche. Le Barça a fait match nul 0-0 à Séville vendredi, ce qui signifie que si le Real Madrid s'impose à Anoeta ce week-end, il prendra l'ascendant sur Barcelone grâce à une meilleure différence de buts particulière.

"Rien ne change", a déclaré Zidane lors d'une conférence de presse samedi. "Les gens peuvent dire une chose ou une autre, mais ce qui m'intéresse, c'est le match de dimanche. J'ai mes propres opinions mais je ne vais pas les exprimer car il peut se passer une chose et son contraire. Tout le monde peut donner son avis mais nous pensons au prochain match. C'est ce qui nous motive et rien d'autre", a-t-il ajouté.

Après le faux pas de son équipe, Gérard Piqué a de son côté admis qu'il serait "très difficile de gagner ce championnat" car le Real Madrid pourrait ne pas perdre d'autres points pendant la période finale du championnat.

Karim Benzema et Marco Asensio lors de Real Madrid - Valence, le 18 juin 2020 Crédit: Getty Images

Benzema "donne tellement de choses"

Depuis la fin de la suspension de trois mois en raison de la pandémie de Covid 19, Madrid a battu Eibar et Valence et Karim Benzema a poursuivi son excellente saison en portant son total à 21 buts en 38 matches. Benzema a inscrit un doublé contre Valence et a marqué les esprits sur son deuxième but, un contrôle suivi d'une magnifique volée dans la lucarne. "Je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé avec Karim, peut-être juste son âge et son expérience", a déclaré l'entraîneur du Real.

"Il est ici depuis de nombreuses années maintenant et pour moi, c'est le même joueur, mais il sait qu'il est toujours possible de s'améliorer et c'est ce qu'il fait", a-t-il ajouté. "Il prend soin de lui et a beaucoup d'ambition. Les gens s'intéressent toujours à son nombre de buts, et s'il ne marque pas, tout va mal. Mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses." "Il nous donne tellement de choses et s'il marque des buts, tant mieux, mais un numéro neuf qui ne fait que marquer et qui ne s'intéresse pas au jeu ne m'intéresse pas. Karim fait les deux", selon le champion du monde 98.

Marco Asensio a également vécu une soirée spéciale contre Valence, puisqu'il a marqué dès son premier ballon pour sa première apparition depuis un an après une blessure au ligament croisé antérieur. "Je suis content de ce qui s'est passé, mais il doit y aller pas à pas", a affirmé Zidane. "Nous avons le temps, nous ne pensons pas qu'il doit jouer tous les matches. Non, nous devons rester calmes. Après une blessure grave, il faut y aller lentement et c'est ce que nous faisons avec lui."

