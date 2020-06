LIGA - Sorti sur blessure à l'heure du jeu lors de la victoire des siens sur le terrain de la Real Sociedad (1-2), Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, souffre du genou gauche. "Il semble que c'est seulement le coup", a indiqué Zinedine Zidane après la rencontre.

Un but et une blessure. Dimanche soir, sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), Sergio Ramos est passé par toutes les émotions. Touché au genou gauche, le capitaine du Real Madrid a été contraint d'abandonner les siens à l'heure de jeu, peu après son penalty transformé (50e). Interrogé après la rencontre, Zinedine Zidane a toutefois tenu à rassurer sur l'état de son joueur.

"Là, il a vraiment mal, mais il me semble que c'est seulement le coup. Ca, c'est la bonne nouvelle. Mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là, il a vraiment mal", indiquait l'entraîneur madrilène dimanche soir. Avant de se montrer une nouvelle fois très élogieux avec son capitaine. "Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est incroyable. Il apporte énormément à l'équipe et à tout le club", concluait "ZZ" en conférence de presse.

