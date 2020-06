"Un génie règne sur la Liga", "Talon du leader" : L'Espagne toujours plus admirative de Benzema

LIGA - "Geste de classe", "génie"... les superlatifs n'ont pas manqué ce lundi matin dans la presse espagnole pour souligner la fabuleuse talonnade de Karim Benzema qui a offert le but à Casemiro et la victoire au Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone dimanche soir.

A chaque nouvelle journée de Liga, Karim Benzema fait parler de lui. Le 18 juin, contre Valence, le Français égalait le nombre de réalisations marquées par la légende madrilène Ferenc Puskas (242 buts) avec une réalisation d'anthologie. Dimanche soir, sur le terrain de l'Espanyol Barcelone, l'ancien Lyonnais a débloqué la situation d'une magnifique talonnade offrant ainsi le but à Casemiro. Un nouveau geste de classe qui a été souligné partout en Espagne lundi matin.

Karim Benzema a fait la Une de Marca qui a titré : "Un génie règne en Liga". Le quotidien espagnol a rappelé que le joueur de 32 ans n'en était pas à son coup d'essai concernant les gestes de classe depuis son arrivée en 2009 et s'est notamment remémoré ses dribbles phénoménaux face à l'Atletico Madrid, en demi-finale de Ligue des champions 2017. L'international français fait également la Une de AS. "Le talon du leader" a titré le quotidien espagnol, qui souligne que le Real Madrid, version 2019-2020 est "celui de Karim Benzema". "Avec 22 buts toutes compétitions confondues, aucun autre joueur n'a été aussi influent dans la réussite du club madrilène depuis le début de la saison", explique AS.

De son côté, El Mundo Deportivo rappelle que Karim Benzema a "fait pencher la balance du côté du Real Madrid" tout en soulignant "la classe" du joueur français. Si le quotidien Sport évoque son "talon magique", Zinédine Zidane "pense au génie" de l'ex-Lyonnais. "Je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes", a ajouté l'entraîneur du leader de Liga.

C'est le but de Karim

"C'est le but de Karim, a déclaré Casemiro, lui aussi admiratif, après la rencontre. Nous l'avons célébré avec lui parce que c'est le sien. Tout le monde connaît ses qualités. Il a entendu mon appel de balle et m'a donné le ballon de façon parfaite." "Je savais que Casemiro arrivait derrière, a confirmé Karim Benzema. C’était une belle action, mais le plus important c’est le but ensuite. Mon inspiration ? C’est comme ça que je vois le football."

