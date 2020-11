Au tour de Clément Lenglet. Le défenseur central, l'un des derniers qui était encore valide au Barça, est sorti blessé à la cheville droite à la 64e minute du match de la 11e journée de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna (4-0) au Camp Nou dimanche. La cheville de l'international français, qui compte 11 sélections, a vrillé vers l'extérieur sur un accrochage avec un défenseur d'Osasuna, a-t-on pu constater sur les images. Lenglet (25 ans) est resté plusieurs minutes allongé à terre. Il a ensuite dû céder sa place en boitant et en grimaçant de douleur accompagné des soigneurs, et a été remplacé à la 67e par Carles Alena.