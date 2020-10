Antoine Griezmann va continuer de ronger son frein sur le banc. Une nouvelle fois remplaçant après avoir vu ses coéquipiers s'amuser face à Ferencvaros (5-1) pour leur entrée en Ligue des champions, le champion du monde français ne débutera pas le Clasico face au Real Madrid. Son entraîneur, Ronald Koeman, lui a préféré Pedri, jeune attaquant espagnol de 17 ans pour évoluer sur le couloir droit barcelonais. Il accompagnera Philippe Coutinho, Ansu Fati et Lionel Messi pour tenter de remporter ce premier Barça-Real de la saison espagnole.

Derrière les attaquants barcelonais, Sergio Busquets et Frenkie de Jong vont tenter de remporter leurs duels de l'entre-jeu tandis que Sergino Dest, Gérard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba auront pour rôle de museler les buteurs madrilènes.

Des Madrilènes qui débuteront la rencontre dans le 4-3-3 classique de Zinédine Zidane. L'entraîneur français, toujours privé d'Eden Hazard, a décidé de titulariser Karim Benzema en pointe de son attaque tandis que Vinicius Junior et Marco Asensio occuperont les ailes. Au milieu, Zidane continue de faire confiance à Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde alors que Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Nacho Fernandez sont titulaires en défense.